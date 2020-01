Glück auf Instagram gefunden

Die 29-jährige Nina Johannsen zog nach Flensburg und begann ein Leben als Influencerin

von Gero Trittmaack

02. Januar 2020, 15:02 Uhr

Flensburg | Nina Johannsen erreicht von Flensburg aus über Soziale Medien viele Menschen, die sich für ihre Themen interessieren. Von Make-Up, über Einrichtung, bis hin zu Motorrädern setzten die Influencerin im hohen Norden sehr unterschiedliche Schwerpunkte.

Nina Johannsens Wohnung sieht aus wie ein Filmset, in dem aber nie wirklich ein Film gedreht wurde. Es ist eine Kulisse, hundertfach aus jeder möglichen Perspektive fotografiert, immer menschenleer, wie ein Schmuckstück, das mittlerweile 22 200 Leute zu kennen scheinen.

Betreten haben die heiligen Hallen aber nur die wenigsten von Nina Johannsens Followern. Die Flensburgerin zeigt ihre Wohnung nämlich nur auf ihrem Instagram-Profil „nina_ninosy“. Mit diesem besetzt sie die Nische einer Interior-Bloggerin: Sie zeigt ihre Wohnung und Möbel. Alles kommt vor die Linse – nur das Bad nicht. „Aus diesem 70-er-Jahre-Traum ist einfach nichts rauszuholen“, sagt Johannsen.

Vor knapp eineinhalb Jahren ist Nina Johannsen nach Flensburg gezogen, seit 2012 ist sie auf Instagram aktiv. Auf einem Blog berichtet sie über alles, was nicht auf Insta passt. „Dass meine Followerzahl auf Instagram so gewachsen ist, hat mit meiner Wohnung zu tun“, sagt die 29-Jährige. Nach Flensburg sei sie gekommen, um endlich glücklich zu werden.

In Hamburg hat die gelernte Grafikdesignerin in einer Werbeagentur gearbeitet. „Irgendwann wollte ich nicht mehr auf Knopfdruck kreativ sein müssen“, erklärt Nina Johannsen. Deshalb habe sie gekündigt, sei nach Nordfriesland zurück zu den Eltern gezogen und habe sich nach drei Monaten Auszeit für Flensburg entschieden.

Ihre Wohnung in Flensburg hat sie, wie auch übrigens fast alle Möbel, über Ebay gefunden. „Drei Zimmer, Dielenboden, Flügeltür: Ich bin hier reingekommen und wusste direkt, dass ich diese Wohnung haben will“, erzählt Nina. Bekommen habe sie den Wohntraum zunächst allerdings nicht.

Aber nach einigen Wochen klingelte das Telefon: Der eigentliche Mieter sei abgesprungen – Nina Johannsen bekam die Wohnung in der Schloßstraße. Bereits wenig später fuhr sie mit dem Umzugswagen vor.

Neben der neuen Wohnung ist sie in Flensburg auch in die Freiberuflichkeit gewechselt. Nina Johannsen produziert Social-Media-Inhalte für verschiedene Firmen und hält nebenbei ihr eigenes Instagram-Business am Laufen. Über Kooperationen bekommt sie das ein oder andere schicke Möbelstück geschenkt: Werbung gegen Ware heißt das einfache Konzept.

„Leben kann ich davon nicht. Um wirklich Geld zu verdienen, braucht man mindestens 100.000 Follower“, sagt Johannsen.

Dass Leute einem einfach so Dinge schenken, findet vor allem ihre Familie seltsam. „Für meine Eltern ist Instagram völlig abstrakt“, fügt sie hinzu.

Neben „nina_ninosy“ bestimmen weitere Interior-Influencer den Markt. Einer der großen Player ist „herzundblut“ mit 132 .000 Abonnenten. Die Berlinerin hat sogar ein eigenes Onlinemagazin gegründet. „solebich“, mit 311.000 Abonnenten ist eine „Wohncommunity“, auf der Fotos von den Wohnungen anderer gepostet werden. „wohnsinnigewelt“ hat 53.000 Abonnenten.

Schlüssel rein, umdrehen: „Willkommen zuhause“, sagt Nina Johannsen. „Ikea ist in meiner Wohnung natürlich auch erlaubt – eigentlich bin ich gar nicht so die Dekotante, aber das ist dann irgendwie doch eskaliert“, sagt die Influencerin.

Dekoration ist für sie zu einer Leidenschaft geworden. Für ihre Community macht sie zudem öfter „Pflanzen-Updates“. Beschwingt geht die 29-Jährige dann durch ihre Wohnung, nimmt mit der Kamera jede Blattlaus oder jedes neue Blatt an ihren Pflanzen unter die Lupe. „Kommt ein neues, kriege ich direkt Glücksgefühle“, sagt sie und lacht. Genauso wie ihr neues Insta-Leben in Flensburg, lösen eben neuerdings auch Kleinigkeiten bei Nina Johannsen Glücksgefühle aus.