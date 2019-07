Mit der VR-Brille in Gottorfs Vergangenheit : Globushaus: Eine virtuelle Entdeckungsreise

Ministerpräsident Daniel Günther leitet bei den Landesmuseen ein neues Zeitalter ein.

von Sven Windmann

01. Juli 2019, 18:15 Uhr

Schleswig | Was die Besucherzahlen des Globushauses im Barockgarten von Schloss Gottorf angeht, gibt es noch Luft nach oben. Rund 12.000 Interessierte schauen sich jährlich den Nachbau des ersten Planetariums der Welt an. Dabei hätte dieses Wunderwerk, da ist man sich bei den Landesmuseen einig, weitaus mehr Beachtung verdient. Nun soll eine kleine technische Revolution genau dafür sorgen. Neuartige VR-Brillen (VR steht für Virtual Reality) sollen die Geschichte, die hinter dem Globus steckt, erzählen – und vor allem zeigen.

Auf den Spuren von Adam Olearius

Seit etwa sechs Wochen wird dieses Angebot schon getestet. Gestern nun gab Ministerpräsident Daniel Günther auch den offiziellen Startschuss. „Es ist faszinierend und macht richtig viel Spaß“, meinte er, nachdem er in die Welt von Herzog Friedrich III. (1587-1659) und dessen Hofmathematiker und Globus-Erfinder Adam Olearius eingetaucht war.

Michael Staudt

Dazu hatte er es sich auf einem von sechs Drehsesseln, die jeweils mit VR-Brille und Kopfhörer ausgestattet sind, bequem gemacht und so den neuen 360-Grad-Animationsfilm angeschaut. Den hatte die Berliner Firma Triad im Auftrag der Landesmuseen erstellt. Die Landesregierung hat das Projekt mit gut 100.000 Euro gefördert. „Gut angelegtes Geld“, wie Günther betonte. Das digitale Zeitalter biete eine große Chance, Kunst und Kultur noch anschaulicher zu präsentieren.

Auf Gottorf will man Vorreiter sein

Das sieht man auch auf Gottorf so. „Es gibt nicht so viele VR-Projekte in Schleswig-Holstein. Wir wollen auf diesem Gebiet Vorreiter sein“, sagte Guido Wendt, Kaufmännischer Geschäftsführer der Landesmuseen. Gleichzeitig wolle man mit diesem Schritt ins digitale Zeitalter die Menschen neugierig machen auf den Globus.

So sollen sich die Besucher ab sofort zunächst den Film ansehen, bevor sie eine Fahrt mit dem Globus machen. „Dann kennt man die Hintergründe und erlebt dieses Meisterwerk noch einmal ganz anders“, sagt Barockgarten-Leiter Ulrich Schneider, der das VR-Projekt gemeinsam mit Mitarbeiter Volker Hansen betreut. Dieser sagt mit Nachdruck: „Wir sind stolz auf den Globus.“ Jetzt, dank der neuen Technik, sogar noch ein Stück mehr.

Michael Staudt

>Das Globushaus und der Barockgarten sind bis Ende Oktober von Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise für das Globushaus inkl. Globusfahrt betragen 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Die Familienkarte kostet 15 Euro. Der Eintritt in den Barockgarten ist frei.