Stadtwerke investieren weiter : Glasfaserausbau in Schleswig: Jetzt ist der Lollfuß dran

Der Breitband-Ausbau in der Stadt schreitet voran – wird aber noch einige Jahre in Anspruch nehme.

von Alf Clasen

26. Januar 2020, 14:53 Uhr

Schleswig | Beim Glasfaser-Ausbau in Schleswig ist die Innenstadt bislang ausgespart worden. Das soll sich nun ändern. An diesem Montag beginnt der zweimonatige „Aktionszeitraum“ für die Vermarktung der Breitbandanschlüsse im Lollfuß. Das Gebiet umfasst die Straße Lollfuß und den daran anschließenden Stadtweg bis zur Ecke Moltkestraße. Zwei weitere Innenstadtbereiche sollen in diesem Jahr folgen, erklärt Jens Gieselmann, Bereichsleiter Marketing & Vertrieb bei den Stadtwerken.

Bislang gleicht die Stadt in Sachen Glasfaser-Ausbau noch einem Flickenteppich. Die bereits erschlossenen Gebiete wie Berender Redder (2. Bauabschnitt), Gildestraße oder Kolonnenweg bilden quasi noch Inseln der Glückseligkeit. Aktuell befinden sich die Erdarbeiten auf dem Holm in der Schlussphase. In den nächsten Jahren gelte es nun, Schleswig Schritt für Schritt weiter mit schnellem Internet zu versorgen, sagt Gieselmann. Wann wo Breitband verlegt wird, hänge von mehreren Faktoren ab – zum Beispiel, ob in den entsprechenden Straßen ohnehin gerade Tiefbauarbeiten geplant sind. Einen längerfristig angelegten Ablaufplan gebe es deshalb nicht, so Gieselmann.

Am Ende – in rund zehn Jahren – solle aber möglichst das komplette Stadtgebiet erschlossen sein. So werde man zum Beispiel auch im Bereich Bahnhofstraße, wo die vorgegebene Anschlussquote von 40 Prozent bei weitem nicht erreicht worden war, irgendwann erneut in die Vermarktung gehen, sagt Gieselmann. Die gesamten Investitionen dürften sich auf rund 20 Millionen Euro belaufen.

Im Lollfuß kalkulieren die Stadtwerke mit Kosten von 200.000 Euro. Auf einer Trassenlänge von 664 Metern gibt es dort 94 Hausanschlüsse mit 395 Wohneinheiten. Eine gewisse Anschlussquote haben die Stadtwerke nicht zur Bedingung gemacht. Man gehe von einer hohen Nachfrage aus, sagt Gieselmann. „Viele Gewerbetreibende haben großes Interesse an einem Anschluss.“

Im August sei der Baubeginn im Lollfuß vorgesehen. Bereits nach den Osterferien soll die Vermarktung im Gebiet „Theodor-Strom-Straße“ starten, nach den Sommerferien ist das Gebiet „Lutherstraße“ an der Reihe. Die Ausbaugebiete umfassen jeweils einige angrenzende Straßen. Die für die Innenstadt-Sanierung vorgesehenen Bereiche bleiben zunächst weiter außen vor. „Dort vor Beginn der Sanierungsarbeiten Glasfaser zu verlegen, würde keinen Sinn machen“, betont Gieselmann.

Nach seinen Angaben haben die Stadtwerke in Schleswig mittlerweile 1000 Glasfaser-Kunden unter Vertrag. Da das Versorgungsunternehmen auch für das schnelle Internet in den Gemeinden der Breitband-Zweckverbände Schlei-Ostsee und Haddeby zuständig ist, konnten insgesamt sogar schon 10.000 Abschlüsse getätigt werden. „Darunter sind 5500 aktive Kunden. Das heißt, die nutzen schon das schnelle Internet“, sagt Gieselmann.

Anders als in den Zweckverbänden auf dem Land wird der Breitband-Ausbau in der Stadt nicht mit Bundesmitteln gefördert. Das heißt, in Schleswig gehen die Stadtwerke in Vorleistung, zumal auch keine Gelder aus dem städtischen Haushalt fließen.