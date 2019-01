Vandalismus in Jübek : Gingkobaum zerstört

Ein 15 Jahre alter Baum wurde in Jübek von Unbekannten abgesägt. Die Inhaber haben Anzeige erstattet.

10. Januar 2019, 16:42 Uhr

Gisela Ohmsen glaubt nicht an einen dummen Jungenstreich. Zu planvoll wurde ihrer Meinung nach der etwa 15 Jahre alte Ginkgobaum auf dem Gelände ihres Planungsbüros in der Großen Straße 54 in Jübek abgesägt und frische Erde angehäufelt. So war die Tat zunächst nicht gleich sichtbar.

„Ich finde es eine Sauerei“, sagt die Landschaftsplanerin wütend. Der Stumpf wird derzeit lediglich noch von den drei Stabilisierungspfosten und einem Gewebeband gehalten. Das sollte einem geschütztem Wachstum dienen. Ohmsen und ihr Geschäftspartner Hansjörg Brunk haben den Hausbaum im Frühjahr 2017 eingepflanzt.

Die Täter sind für die beiden Diplomingenieure Umweltfreveler. „Der Baum hat keinem was getan. Wenn man ein Problem mit mir hat, kann man das sagen“, betont Ohmsen, die den Garten rund um das Gebäude liebevoll angelegt hat. „Das nimmt mich schon mit“, sagt die 53-jährige Schaalbyerin, die den Vorfall nach dem Jahreswechsel bemerkte.

Die beiden Geschäftsinhaber wollen den Fall aufgeklärt wissen. Sie haben eine Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet. Weiter setzen Gisela Ohmsen und Hansjörg Brunk eine Belohnung für Hinweise aus der Bevölkerung in Höhe von 100 Euro aus, um den oder die Täter fassen zu können. Von der Anzeige abzusehen, ist dabei ebenfalls eine Option. „Wenn sich jemand von selbst meldet, dann zeigt er zumindest Einsicht, erklärt Ohmsen. Der Baum im Wert von rund 600 Euro soll im Frühjahr ersetzt werden. „Wir haben bewusst, diesen besonderen Baum ausgewählt“, erzählt die Unternehmerin, die bei der Gartengestaltung auch eine Bank zum Ausruhen mit einplante. „Wir möchten, dass sich die Jübeker hier wohl fühlen und den Garten genießen können.“





> Hinweise nimmt das Büro effplan zu den Geschäftszeiten unter Telefon 0 46 25 / 181 35 03 entgegen.