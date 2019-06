Alttstädter St. Knudsgilde : Gildefrühstück: Kritik an Schleswigs mutloser Verwaltung

Vor zahlreichen Gildebrüdern und geladenen Gästen hat der 1. Schaffer Tim Vorpahl Klartext geredet.

von Alf Clasen

30. Juni 2019, 18:41 Uhr

Schleswig | Das Schützenfest der Altstädter St. Knudsgilde hat gestern mit dem Gildefrühstück einen ersten Höhepunkt erlebt. Im von den hochsommerlichen Temperaturen aufgeheizten Festzelt auf dem Netzetrockenplatz gab es vor 200 Gildebrüdern und geladenen Gästen viele lobende Worte, aber auch Klartext zur Situation in der Stadt wurde gesprochen. Traditionell obliegt es dem 1. Schaffer der Gilde, eine Rede auf Schleswig zu halten. Diesmal fiel diese Aufgabe Tim Vorpahl zu.

Vorpahl sang sehr wohl ein Loblied auf seine Heimatstadt: „In Schleswig gibt es so viel, wovon andere Regionen nur träumen. Wir haben eine wundervolle Landschaft, wir haben ein sehr aktives kulturelles Leben, wir liegen zentral und verkehrsgünstig, wir haben hier eigentlich alles, was man für ein schönes Leben braucht“, betonte er. Dennoch blieben die Schleswiger hinter ihren Möglichkeiten zurück. So habe sich in den vergangenen Jahren zwar einiges getan. „Sowohl die Stadt als auch private Investoren haben an einigen Stellen dafür gesorgt, dass sich Schleswig verändert“, sagte Vorpahl. Doch der Aufwand, der dahinter stecke, sei jedes Mal groß. „Ich habe das Gefühl, dass Schleswig einzig in einem ganz bestimmten, etwas unrühmlichen Bereich Spitzenreiter ist: Entscheidungen zu vertagen oder abzugeben.“

Vorpahl ging mit der Verwaltung hart ins Gericht. Dort versuche man, lieber jemanden zu finden, „der einem die Entscheidung abnimmt, oder man erstellt so lange Gutachten, bis man absolut sicher sein kann, dass die Entscheidung, die man trifft, einem nicht auf die Füße fallen kann“. Dadurch, so Vorpahl, verspiele Schleswig viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. „Wenn die Unternehmer dieser Stadt ihre Entscheidungen auf diese Art und Weise treffen würden, hätten wir hier ein ernsthaftes wirtschaftliches Problem“, schlussfolgerte der 1. Schaffer, der als selbstständiger Bäcker sein Geld verdient.

Die Rede auf die scheidende Majestät, Friedrich Bork („Friedrich der Genießer), der vor drei Jahren den Vogel abgeschossen hatte, hielt der 2. Ältermann Holger Funk. Er bedankte sich bei Bork und dessen Frau Maren („die Natürliche“) „vor allem für die Freude, mit der Ihr beide jeden Tag Eures Majestätendaseins genossen habt und uns alle hieran habt teilhaben lassen“. Diese Freude, so Funk, habe alle mitgerissen und hoffentlich viele Gildebrüder animiert, die Nachfolge als Schützenkönig anzutreten. Das Königsschießen beginnt morgen Abend um zirka 19.30 Uhr auf dem Netzetrockenplatz am Ufer der Schlei. Die Krönungsfeier mit Zapfenstreich findet gegen 22.30 Uhr statt.