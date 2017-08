Polsterer aus Afghanistan : Ghulam Omar Ghausi – ein Hoffnungsträger in der Warteschleife

vergrößern 1 von 1 Foto: windmann 1 von 1

Das Warten nervt. „Und zwar tierisch“, wie Clemens Winter betont. Seit Februar sitzen der Geschäftsführer des Schleswiger Matratzenherstellers Laroma und sein Mitarbeiter Ghulam Omar Ghausi auf heißen Kohlen. Damals hatte sie gemeinsam beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Kiel einen Termin: das sogenannte Interview, bei dem es um die Zukunft von Omar, wie ihn alle nennen, ging. Bislang ist der Afghane nur geduldet, könnte jederzeit abgeschoben werden. Aber genau das wäre eine Katastrophe – sowohl für den 35-Jährigen und seine Familie als auch für das Schleswiger Unternehmen.

„Seitdem er bei uns ist, hat sich viel verändert. Omar ist ein echter Glücksfall für uns. Und ehrlich gesagt, hätten wir ohne ihn inzwischen ein echtes Problem“, sagt Winter. Jahrelange war er auf der Suche nach Polsterern. Allerdings erfolglos, da dieser Beruf in Deutschland kaum noch ausgebildet wird und ausgelernte Polsterer auf dem Arbeitsmarkt so gut wie nicht vorhanden sind. Im April 2016 fing Flüchtling Omar dann ein Praktikum bei Laroma an, und schnell war klar: Dieser Mann kann genau das, was Winter suchte. Seit Juni vergangenen Jahres ist er bei dem kleinen Unternehmen fest angestellt – trotz aller Schwierigkeiten, die damit verbunden sind (wir berichteten).

Dennoch würde sich Winter den Kampf durch den Behördendschungel, der damit verbunden ist, wenn man einen Flüchtling anstellen möchte, jederzeit wieder auf sich nehmen. Denn seitdem Omar da ist, hat sich einiges verändert. Früher ließ Laroma seine Produkte von Fremdfirmen anfertigen. Heute machen sie alles selber: dank der handwerklichen Fähigkeiten des Afghanen. „Wenn es eine neue Idee gibt und ich gefragt werde, ob ich das machen kann, dann mache ich das“, sagt der höfliche junge Mann, und sein Chef fügt an: „Wir können heute Aufträge viel schneller abarbeiten, stellen bis zu vier maßgeschneiderte Matratzen pro Tag her und haben deshalb schon in neue Maschinen investiert.“ Omar arbeite nicht nur schnell, sondern auch äußerst genau und zuverlässig. Insbesondere die Marke „Laroma Travel“ habe man seit dessen Dienstantritt immer weiter ausbauen können. Seit 2015 stattet die Firma auch Schlaf- und Sitzecken für Yachten, Wohnmobile und Lkw mit maßgeschneiderten und rückenschonenden Matratzen und Polstern aus. Und die Nachfrage danach wird immer größer. Auch deshalb will Winter gerne weiter in die Firma investieren, sucht nach neuen Mitarbeitern.

Entsprechend groß ist aber auch die Unsicherheit bei Clemens Winter, weil er und Omar noch immer keine Antwort vom Bamf bekommen haben. Denn der Afghane ist der mit Abstand wichtigste Handwerker im Unternehmen, „und somit ein wichtiger Baustein für unsere Zukunftsplanung“, so Winter. Deshalb hofft er – so bald wie möglich – auf eine positive Nachricht aus Kiel, bei der zumindest eine auf mehrere Jahre befristete Aufenthaltsgenehmigung für Omar und seine Familie herausspringt. Da er einen festen Job hat, stehen die Chancen darauf zumindest nicht schlecht. „Und wenn es doch schief geht, dann werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln für ihn kämpfen“, sagt Winter, dem natürlich auch das persönliche Schicksal des Afghanen am Herzen liegt.

Dieser ist aus Angst vor den Taliban aus seiner Heimat geflohen, da er unter anderem als Kurier für die US-Army gearbeitet hat. „Es wurde auf mich geschossen, ich musste mich verstecken. Es ging einfach nicht mehr weiter so“, sagt er. Jetzt hier im friedlichen Schleswig leben zu dürfen und dazu eine gut bezahlte Arbeit zu haben, sei einfach wunderbar. „Wir möchten gerne bleiben, denn hier sind wir glücklich“, sagt er.

Dass das klappt, hofft auch Catharina Nies, Referentin und Koordinatorin für Flüchtlingsfragen bei der IHK in Flensburg. Sie hat auch Clemens Winter bei der Integration von Omar in den Betrieb beratend zur Seite gestanden. „Beispiele wie das von Laroma zeigen uns, dass wir auf das Fachkräftepotenzial geflüchteter Menschen nicht verzichten können – schon gar nicht in Branchen mit Mangelberufen. Außerdem erleben Unternehmen, die Geflüchtete einstellen, in der Regel hochmotivierte Menschen mit wertvollen Fertigkeiten und Fähigkeiten“, sagt sie und fügt mit Blick auf Omars Fall an: „Die IHK will für ihre Mitgliedsunternehmen vor allem Planungssicherheit erreichen: Wir fordern deshalb eine Bleiberechtsregelung für Geflüchtete in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.“ Man habe 2016 gemeinsam mit Laroma bei der Agentur für Arbeit für eine Beschäftigungserlaubnis geworben, obwohl das Asylverfahren noch lief. „Und darin sehen wir uns bestätigt: Hätten wir damals gezögert, würden wir heute noch warten, denn das Asylverfahren läuft nach wie vor“, sagt Nies, die zudem noch einmal betont: „Polsterer sind Mangelware in Schleswig-Holstein, werden aber gebraucht. Mehr Win-Win als in diesem Fall geht wohl kaum.“

von Sven Windmann

erstellt am 16.Aug.2017 | 15:13 Uhr