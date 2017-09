Gewinnerin mit wenig Profil

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Alf Clasen

erstellt am 24.Sep.2017 | 13:33 Uhr

Per Kaltstart nach Berlin – die von der CDU erst spät nachnominierte Petra Nicolaisen hat einen bemerkenswerten Karrieresprung hingelegt. Die Parteispitzen im Kreis und in der Stadt Flensburg können sich rühmen, dass ihre Taktik aufgegangen ist, bei der notwendig gewordenen Nachfolge von Sabine Sütterlin-Waack auf die in der Öffentlichkeit weitgehend bekannte Landtagsabgeordnete aus Wanderup und nicht etwa auf einen politischen Quereinsteiger gesetzt zu haben. Das war die Strategie des geringsten Risikos.

Beim Gewinn des Direktmandats stand jedoch vor allem der bundesweite Trend Pate. So blieb SPD-Kontrahent Clemens Teschendorf, der nicht gerade in die Kategorie politisches Schwergewicht fällt, trotz der starken Stimmenverluste auch bei der CDU am Ende chancenlos. Dabei hat Petra Nicolaisen wahrlich keinen glanzvollen Wahlkampf hingelegt. Bei Veranstaltungen wirkte sie auf vielen bundespolitischen Themenfeldern äußerst unsicher. Das fehlende klare Profil lässt sich nicht damit rechtfertigen, dass die CDU-Frau einen Wahlkampf aus dem Stand heraus bestreiten musste. Schließlich ist sie als Profipolitikerin lange genug im Geschäft.

So wird sich Petra Nicolaisen mächtig strecken müssen, um die großen Fußstapfen auszufüllen, die ihre Vorgänger Wolfgang Börnsen und Sabine Sütterlin-Waack hinterlassen haben. Denn eines ist klar: Der strukturschwache Kreis Schleswig-Flensburg braucht im Bundestag eine starke Stimme.