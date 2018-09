Frauenzentrum Schleswig : „Gewalt ist niemals Privatsache“

Wenn Frauen von ihrem Partner geschlagen werden: Monika Staads und Heidi Thiel über die Unterstützung im Frauenzentrum

von Frauke Bühmann

27. September 2018, 17:58 Uhr

Gemütlich sieht es aus. Mit den aufpolierten alten Dielenbrettern, den Korbsesseln, den Blumen vor den Fenstern. „Wir fühlen uns hier auch sehr wohl“, sagen Heidi Thiel (56) und Monika Staads (51) vom Schleswiger Frauenzentrum bei der Begrüßung in ihren neuen Räumen am Capitolplatz 4. Im ersten Stock, direkt über dem Kino: Hierher ist das Frauenzentrum gerade umgezogen. Die neue Adresse am zentralsten Punkt der Innenstadt ist leicht zu finden für Frauen, die Hilfe suchen. Häusliche Gewalt, Stalking, sexualisierte Gewalt, Bedrohung: die Liste der Sorgenthemen ist lang. Wie das Frauenzentrum Hilfesuchende unterstützen kann, schildern sie in unserem Freitagsinterview mit Frauke Bühmann.

Frau Thiel und Frau Staads, Sie beide helfen bereits seit vielen Jahren in Not geratenen Frauen aus Stadt und Kreis. Geht Ihnen da ein Einzelfall noch nahe?

Thiel: Wirklich nahe dürfen einem die unterschiedlichen Lebensgeschichten nicht gehen, sonst könnten wir unsere Aufgabe nicht professionell genug ausüben. Dennoch gibt es immer wieder Situationen, die einem nahegehen. Oftmals spielen bei Frauen, die der Gewalt von Lebenspartnern nur wenig entgegenzusetzen haben, vor allem seelische Verletzungen aus der Kindheit mit hinein. Allein diesen Zusammenhang zu erkennen, kann für die Frauen eine große Entlastung bedeuten, weil es hilft, sich selbst besser verstehen zu können.

Was ist das Ziel einer Beratung, wenn eine Partnerschaft am Ende zu sein scheint oder gar Gewalt im Spiel war?

Staads: Zunächst mal gilt es immer zu bedenken: Häusliche Gewalt ist keine Privatsache! Niemals. Im rechtlichen Sinne nicht und auch nicht im moralischen. Manche Frauen, die Gewalt in Ehe oder Partnerschaft erfahren, müssen das erst in der ganzen Tragweite begreifen. Es gibt Frauen, die sogar sagen: Na ja, vielleicht hatte ich ja selber Schuld, dass er mich geschlagen hat, weil das Essen nicht gut genug war. Und es gibt tatsächlich Opfer, die glauben, sie hätten die Gewalt „verdient“.

Betrifft das auch Frauen, die mit einem eigenen Job finanziell unabhängig dastehen?

Thiel: Ja, wir erleben diese Beziehungsprobleme auch bei Frauen mit anspruchsvollen Berufen und aus allen Schichten und Lebensverhältnissen.

Was passiert, wenn Sie einen Hilferuf erhalten? Wo kommen Frauen und Kinder im Falle von Gewalt so schnell unter – hier bei Ihnen?

Thiel: Nein, in unseren Räumen hier am Capitolplatz finden nur Gespräche und Fachberatungen sowie die Schwangerenberatung statt. In Schleswig selbst gibt es kein Frauenhaus – die nächsten befinden sich in Flensburg, Rendsburg und Heide. Sie sind oftmals überfüllt. Im Akutfall aber vermitteln wir sofort einen Platz dort oder in einem anderen Frauenhaus.

Würden Sie uns einen Fall aus Ihrer Praxis schildern?

Thiel: Ich denke da zum Beispiel an Frau B., 43 Jahre alt, berufstätig und Mutter von zwei Kindern. Sie kam zu uns in die Beratung, weil sie sehr verzweifelt war. Ihr Mann hatte sie immer öfter beschimpft, auch in Gegenwart anderer, und ihr deutlich gemacht: Sie sei nichts wert, hässlich, und ohne ihn könne sie nicht klar kommen. Dann hatte er ihr immer öfter den Kontakt zu Freunden und sogar zu ihrer eigenen Familie verboten – bis sie ganz isoliert war. Zudem kam es vor, dass er sie packte und schlug, um sich danach bei ihr zu entschuldigen, seine Liebe zu beteuern und zu versprechen, es komme nicht mehr vor. So ging das sechs Jahre lang.

Wie können Sie in so einer Situation weiterhelfen?

Staads: Wir begegnen den Frauen mit viel Verständnis, versuchen zu erklären, warum jemand zum Beispiel in destruktive Beziehungen gerät. Denn dafür gibt es Gründe. Durch Gespräche unterstützen wir die Frauen dabei, sich zu stabilisieren und ihren eigenen Weg zu gehen.

Welche Rolle spielt die Polizei, wenn eine Frau geschlagen wird?

Staads: Wenn Frauen von ihrem Partner bedroht oder gar geschlagen werden, ist es wichtig, die Polizei unter 110 anzurufen. Denn die Polizei ist mit der Problematik vertraut und schreitet sofort ein, um die bedrohte Frau zu schützen.

Sprechen Sie nur mit der Frau – oder auch mit dem Partner, von dem die Gewalt ausgeht?

Thiel: Nein, als Frauenfachberatungsstelle unterstützen wir ausschließlich Frauen. Nur wenn sich herausstellt, dass es sinnvoll wäre, den Partner miteinzubeziehen, vermitteln wir weiter an Paarberatungsstellen. Als Teil eines Netzwerkes in Stadt und Kreis arbeitet das Frauenzentrum mit anderen Institutionen Hand in Hand. Übrigens gibt es auch spezielle Männer-Beratungsstellen in Flensburg, Kiel und Elmshorn.

Hat eigentlich die „Me-Too“-Debatte nach Ihrer Praxiserfahrung etwas verändert in der Einstellung zur Gewalt in Partnerbeziehungen?

Thiel: Ich finde: ja. Zumindest die Sensibilisierung für Grenzüberschreitungen hin zur Gewalt, auch zur sexualisierten Gewalt, ist allgemein stärker geworden.