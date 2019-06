Jonne Lennart Stabe und Frida Pauline Eichler : Getauft im Söruper Südensee

Pastor Sascha Scholz hat Jonne Lennart Stabe und Frida Pauline Eichler getauft.

von shz.de

24. Juni 2019, 15:29 Uhr

Sörup | Am Freitag noch Ort der Fröhlichkeit beim Johannifeuer, am Sonntag Naturkathedrale zum Taufgottesdienst der Kirchengemeinde Sörup: Die Badestelle am Südensee entwickelt sich zu einem Platz für fröhliche und kulturelle Veranstaltungen. Auch für einen Freiluftgottesdienst mit anschließender Kindstaufe ist diese Naturkulisse ein passender Ort. In dem riesigen „Taufbecken“ taufte Pastor Sascha Scholz die Kinder Jonne Lennart Stabe und Frida Pauline Eichler mit Südensee-Wasser.

Zahlreiche Besucher fanden sich bei schönstem Sommerwetter am See ein, um dem Bläserchor unter Leitung von Elke Otterpohl zu lauschen und zu hören, was Pastor Scholz in seinen „Gedanken zum Mitdenken“ zu sagen hatte.

Gemeinsam mit den Eltern Birte und Karl Eichler und Jane Mareike und Maik Stabe gingen die Paten und Angehörigen ins knietiefe Wasser, wo Jonne Lennart Stabe und Frida Pauline Eichler mit Südensee-Wasser getauft wurden. Jonne durch eine Hand voll Wasser über den Kopf und Frida durch vollständiges eintauchen ins Wasser. Bei 20 Grad warmen Wasser war dies für alle beteiligten ein fröhliches Vergnügen.