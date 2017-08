Blaualgen am Hundestrand? : Gesundheitsamt gibt Entwarnung

vergrößern 1 von 1 Foto: Jensen 1 von 1

Verunsicherung unter Schleswigs Hundebesitzern: In dieser Woche nahmen Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes am Hundestrand an den Königswiesen Wasserproben aus der Schlei, um das Wasser auf das Vorkommen von giftigen Blaualgen zu untersuchen. Wasser-Kontrolleur Helge Johannsen gibt jetzt aber Entwarnung: „Hunde und Menschen können in der Schlei bedenkenlos baden“, sagte der Gesundheitsamts-Mitarbeiter auf SN-Nachfrage. Mit Blaualgen belastetes Wasser zu trinken, kann für Hunde lebensgefährlich sein. In diesem Sommer hatten vor allem Fälle aus Berlin Schlagzeilen gemacht, in denen Hunde nach einem Bad im Tegeler See gestorben waren.

Sollten an den Königswiesen in den vergangenen Tagen tatsächlich Blaualgen vorgekommen sein, seien sie nach dem Wind der vergangenen Tage nun nicht mehr nachweisbar, sagte Johannsen. Ohnehin weise die Schlei derzeit eine gute Wasserqualität auf, das gelte auch für die Badestelle im benachbarten Luisenbad. In den letzten Jahren hatten die Behörden die Wasserqualität hier meist nur mit dem Prädikat „ausreichend“ bewertet. In diesem Sommer wurde bei den Colibakterien erstmals wieder nicht nur der Grenzwert unterschritten, sondern auch der sehr viel strengere empfohlene Richtwert.

von Ove Jensen

erstellt am 26.Aug.2017 | 19:37 Uhr