Bahnhof Schleswig : Gesprengter Zigarettenautomat: Polizei sucht jetzt Zeugen

Reste des Automaten hängen noch an der Vorderfront des Bahnhofs.

20. April 2020, 12:06 Uhr

Schleswig | Die Polizei sucht jetzt verstärkt nach Zeugen der Explosion in der nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche am Schleswiger Bahnhof. Wie berichtet, wurde am frühen Freitagmorgen, 17. April, gegen 2.50 Uhr von unbekannten Tätern der am Kiosk des Schleswiger Bahnhofsgebäudes befindliche Zigarettenautomat aufgesprengt.

"Die Explosion war so kräftig, dass der Automat dabei völlig zerstört wurde und Trümmerteile über den gesamten Bahnhofsvorplatz verteilt wurden", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Selbst Teile des im Automaten befindlichen Geldes und Zigaretten lagen herum. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer etwas gesehen oder gehört hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0431 - 160 - 4312 zu melden.