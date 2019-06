Radverkehr in Schleswig : Geschredderter Radweg an der Bahnhofstraße

Stadtwerke verlegen hier neues Stromkabel und stellen Asphaltpiste wieder her.

von Joachim Pohl

13. Juni 2019, 16:41 Uhr

Schleswig | An der Bahnhofstraße haben Radfahrer derzeit nicht mehr die Möglichkeit, bergauf auf den früheren Radweg auszuweichen. Der ist auf nahezu ganzer Länge von der Friedrichstraße bis kurz vor dem Bahnhof quasi „geschreddert“. Bergab hingegen ist der Radweg nach wie vor vorhanden.

Die Stadtwerke Schleswig wollen hier ein Stromkabel erneuern. Anschließend werde die Oberfläche wieder so hergestellt wie sie war, hieß es seitens der Stadtwerke – also mit Asphalt. Dann können Radfahrer, die sich auf der Straße nicht sicher fühlen, dort wieder fahren – auch ohne Benutzungspflicht, denn blaue Radweg-Schilder gibt es hier nicht.

Das bedeutet, dass Radfahrer eigentlich auf der Straße fahren müssen, was viele auch tun. Henning Düsterhöft, einer der drei Sprecher der Schleswiger Ortsgruppe des ADFC, begrüßt es dennoch, dass die Asphalt-Trasse wieder hergestellt wird. So können Kinder, ältere Radfahrer und solche, die sich nicht so sicher fühlen, baulich getrennt vom Straßenverkehr auf Gehweg-Niveau radeln.