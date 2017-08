Haithabu : Geschichten aus der Wikingerzeit

vergrößern 1 von 1 Foto: shlm 1 von 1

Nun schon zum dritten Mal reisen an diesem Wochenende wieder Geschichtenerzähler und Musiker zum Skaldentreffen in Haithabu, um die Besucher auf eine literarische und musikalische Zeitreise mit in die Welt der Wikinger zunehmen. Skalden waren Dichter im wikingerzeitlichen Norden, die sich oft an Fürstenhöfen aufhielten und dort ihre Kunst darboten. Am Sonabend und am Sonntag kann man den Skalden bei den Wikingerhäusern begegnen. Jeweils zur vollen Stunde werden im Versammlungshaus Geschichten und Lieder von Göttern und Riesen zu hören sein.

„Jorge, der Wanderer“ erzählt um 10 und um 13 Uhr von fernen Welten und Zeiten, berichtet von den neun Reichen des Weltenbaums Yggdrasil und von Ragnarök, dem Ende der Zeit. Thomas Petersen spielt um 11 und um 14 Uhr Musik, wie sie zur Zeit der Wikinger erklungen sein könnte. Er baut seit 20 Jahren traditionelle und mittelalterliche Musikinstrumente nach Vorlage archäologischer Funde. Er begibt sich mit seinen Zuhörern musikalisch in die Welt vor 1000 Jahren, die gar nicht immer so rau und wild war, wie man oft glaubt. Die Mitgliede der Gruppe „Sitramé“ aus dem Spreewald erzählen um 12 und um 15 Uhr musikalisch die slawische Sage von den Schwanenmädchen, dem schlauen Nix und der großen Sehnsucht.

Abgerundet wird das Programm durch das Finale, an dem alle Künstler gemeinsam einen mythischen Gesang weben. Die Wikingerhäuser sind von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro (Familienkarte elf Euro).

von sn

erstellt am 17.Aug.2017 | 11:38 Uhr