Kultur in Schleswig : Gesänge für den Frieden

Vokalkonzert mit „Sjaella“ und “Quartonal“ in der St. Ansgar Kirche begeistert die Zuschauer.

Avatar_shz von Joachim Pohl

20. Januar 2020, 16:45 Uhr

SCHLESWIG | Die Sehnsucht nach Frieden ist seit jeher fest in der Gedankenwelt des Menschen verankert. Dieses Grundbedürfnis findet in unzähligen weltlichen und geistlichen Texten sowie in Liedvertonungen ihren flehenden Ausdruck, wobei meist eine Gottheit zu Hilfe angerufen wird.

Unter dem Titel „Herr Gott, zu unseren Zeiten“ fand am späten Sonntagnachmittag in der beinahe voll besetzten katholischen Kirche St. Ansgar zu Schleswig ein eindrucksvolles Vokalkonzert statt. Sechs Choristinnen, die sich den Namen „Sjaella“ geben, sowie vier Choristen mit dem Namen „Quartonal“ brachten mal gemeinsam, mal getrennt voneinander zeitgenössische Vokalmusik über Krieg und Frieden zu Gehör. Einige Vertonungen waren von älteren Texten und Bibelversen motiviert wie „Peace I leave with you“ (Johannes 14,27) von Knut Nystedt oder „Verleih uns Frieden“ aus der Feder von Martin Luther und in Töne gesetzt von Georg-Christopher Biller.

Mit Dietrich Bonhoeffers Text „Von guten Mächten“ hatte Philipp Goldmann einen religiös-erbaulichen Kirchenlied-Charakter geschaffen. Einige Lieder hatten aktuelle Bezüge wie das Stück „Refugees“ von David Timm. Andere Stücke lehnten sich an traurige Ereignisse wie die Ermordung von norwegischen Jugendlichen im Sommer 2011, der sich Fredrik Sixten musikalisch zu nähern versuchte, oder das Bombenattentat in Madrid 2004, für das Arvo Pärt eigens den gregorianischen Antiphon „Da pacem Domine“ vertonte.

Dementsprechend spröde und klanglich herausfordernd waren die je nach Thematik ausgewählten Gesänge. Die querliegenden Harmonien, harte Klangcluster, syllabische Sprechgesänge und weitere moderne Mittel sperriger Gesangtechniken schienen das Ensemble unbeeindruckt zu lassen. Nahezu intonationsrein mit klaren und dynamischen Stimmen meisterten die zehn Akteure jede noch so heikle musikalische Situation. Auf diesem hohen Qualitätsniveau ist selten ein Chor zu hören und hinterließ so einen bewegenden Eindruck. Umso klarer und tröstender waren dann auch harmonische Lieder wie „Peace upon you Jerusalem“ von Arvo Pärt, das die Sängerinnen allein darboten.