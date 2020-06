Ehemalige Zeitungsausträgerin : Gertrud Oye aus Wohlde wird 90 Jahre alt

17 Jahre lang trug sie die Schleswiger Nachrichten aus.

Avatar_shz von shz.de

02. Juni 2020, 17:16 Uhr

Wohlde | Am Mittwoch feiert Gertrud Oye ihren 90. Geburtstag mit ihren Kindern in ihrem Haus an der Birkenallee in Wohlde. „Ich bin topfit“, sagt sie.

17 Jahre lang, bis zu ihrem 77. Lebensjahr, hat sie mit dem Fahrrad frühmorgens ab fünf Uhr die rund 100 Abonnenten mit ihrer Tageszeitung versorgt. „Darum bin ich auch heute noch bei guter Gesundheit“, weiß sie. Und: „Das Frühstück danach mit meinem Mann war immer das Schönste am Tag.“ Eigentlich war ihr Ziel, die Zeitungen auszutragen, bis sie 80 wurde – ein Unfall ihres Mannes hat dies jedoch verhindert.

Am 3. Juni 1930 wurde Gertrud Oye auf dem Bauernhof ihrer Eltern in Dannewerk geboren. Dort hat sie gearbeitet, bis sie ihren Mann Arnold kennenlernte. Im Juni 1958 heiratete das Paar und im März 1969 erfolgte der Umzug nach Wohlde. Die Familie übernahm das Haus und den großen Garten ihrer jüngeren Schwester, die nun die Stelle auf dem Hof einnahm. 1960 wurde Sohn Dirk und 1969 Tochter Kirsten geboren.

Ihr Mann engagierte sich in der Feuerwehr, war Mitglied im Fischereiverein und leidenschaftlicher Skatspieler. Und Gertrud Oye ist noch heute Mitglied in den DRK- Ortsvereinen Wohlde und Dannewerk sowie beim Sozialverband in Schuby. Die Eheleute konnten ihre goldene Hochzeit und den 80. Geburtstag feiern, bevor Gertrud Oyes Mann vor elf Jahren verstarb.

Fragen nach ihrer Gesundheit beantwortet die Jubilarin fast entrüstet mit der Aussage: „Natürlich mache ich das noch selbst!“ Ob Rasenmähen oder Gemüsebeete, keine Arbeit scheut sie. Tochter Kirsten berichtet mit Stolz über die Mutter: „Haus und Hof, mit heute immerhin noch 1100 Quadratmetern Grundstück, versorgt sie noch vollständig allein.“ Gertrud Oye ist stolz auf ihre kleine Himbeerplantage: „Im letzten Jahr habe ich 35 Pfund geerntet.“ Wird ihr einmal etwas zu schwer, dann kommt ihr Nachbar ins Spiel. „Kurt hat Familienanschluss, er hat mir gerade ein zweites Hochbeet in den Garten gebaut“, berichtet sie. Täglich halten beide beim Tausch von den Schleswiger Nachrichten und der Landeszeitung einen ausgiebigen Klönschnack.

Seit ihrem 26. Lebensjahr fährt die Wohlderin Auto – auch heute noch. Ob nach Dannewerk zum Doppelkopfspiel, zum Geldautomaten oder zum Tierarzt mit ihren beiden Katzen, all dies wird mit dem Auto erledigt. Ihren Hausarzt besucht sie jährlich nur einmal zum Gesundheitscheck. Außerhalb nimmt sie an der Sitzsportgruppe von Jutta Bohn teil – die wegen der Corona-Pandemie jedoch zurzeit nicht stattfindet.