Auenwaldschule Böklund : Gertrud Geipel ist neue Schulleiterin

vergrößern 1 von 1 Foto: Staritz 1 von 1

Seit dem 1. August ist Gertrud Geipel neue Schulleiterin der Auenwald-Gemeinschaftsschule in Böklund. Schulrätin Sybille Pahlke überreichte ihr jetzt die Ernennungsurkunde in einer Feierstunde mit Beteiligung des Lehrerkollegiums und Vertretern der Eltern sowie des Schulverbandes.

Seit 2006 gehört Geipel zum Kollegium der Auenwald-Gemeinschaftsschule – erst als Koordinatorin, dann als kommissarische und ab 2012 als hauptamtliche Stellvertreterin der Schulleiterin. Sie studierte Deutsch, Philosophie und Chemie an der Pädagogischen Hochschule Flensburg und unterrichtet diese Fächer auch in Böklund. Seit vergangenem Jahr hat sie auch die Qualifikation für die Sekundarstufe 1.

Die 59-Jährige sieht sich selbst als jemand, der in der begrenzten Zeit bis zur Pensionierung das Schulmotto „Miteinander-Füreinander“ weiter entwickeln will. Dabei liegt ihr Hauptaugenmerk auf dem respektvollen Umgang in dieser kleinen Gemeinschaft. „Die Vorteile dieses überschaubaren Systems mit individueller Förderung will ich auch nach außen darstellen mit guten und exzellenten Leistungen der Schüler“, erklärt sie. Dabei soll es Leistungsförderung in allen Leistungsstufen geben. „Den Schülern soll das Lernen Freude machen“, fährt sie fort. Das solle man nicht mit oberflächlichem Spaß vergleichen. Es sei eher mit dem Stolz verbunden, etwas geleistet zu haben.

Vor Geipel, die zurzeit noch ohne Vertreter ist, liegen konkrete Aufgaben. Durch die Erhöhung der Schülerzahlen gibt es an ihrer Schule drei neue Klassen und fünf neue Lehrer im Kollegium. Und welche Veränderungen die Schulpolitik einer neuen Landesregierung bringt, steht noch nicht fest. Doch sieht sie bereits einen Lichtstreifen am Horizont: Am 1. Februar soll die Stelle ihres Stellvertreters besetzt werden.