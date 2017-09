Berender Redder in Schleswig : Gerangel um die letzten Bauplätze

vergrößern 1 von 1 Foto: oje 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 30.Sep.2017 | 07:00 Uhr

Es dauerte nur wenige Minuten, dann waren alle 33 Baugrundstücke vergeben. Es war ein Dienstag mitten in den Sommerferien, als Jan Steingräber, der Leiter der Liegenschaftsabteilung im Bauamt, das Online-Portal freischaltete, auf dem Bauwillige sich einen Platz im Wohngebiet am Berender Redder reservieren lassen konnten. Seitdem ist Steingräber damit beschäftigt, die entsprechenden Kaufverträge abzuwickeln. Und zwischenzeitlich musste er auch Anrufer beschwichtigen, denen es nicht gelungen war, sich ein Grundstück zu reservieren.

Für die Mitarbeiter der Liegenschaftsabteilung ist das eine relativ neue Situation. Als im Jahr 2009 der erste Bauabschnitt am Berender Redder in die Vermarktung ging, vergingen Wochen, bis die ersten 30 Grundstücke reserviert waren. Seither ist Bauland – nicht nur in Schleswig – deutlich begehrter geworden.

Zu den Interessenten, die nicht zum Zuge kamen, gehört Andreas Eser. Er saß an jenem Dienstagmorgen pünktlich um 9 Uhr in den Sommerferien vor seinem Computer und versuchte, sich sein Wunsch-Grundstück zu reservieren. „Ich habe meine Daten innerhalb von anderthalb Minuten eingegeben, war aber nur Zweiter.“ Schon um 9.02 Uhr sei kein einziger Bauplatz mehr frei gewesen. Eser äußert den Verdacht, dass Bauunternehmen mit technischen Hilfsmitteln gezielt reihenweise Grundstücke für ihre Kunden reserviert haben könnten. Zwar hat die Stadt Schleswig in ihren Bedingungen ausdrücklich festgelegt, dass die Grundstücke nur an Interessenten verkauft werden, die dort auch selbst wohnen wollen. Das schließt aber nicht aus, dass sich ein Bauunternehmen im Auftrag eines Interessenten um die Reservierung kümmert.

Das Computerprogramm, über das die Bauplätze reserviert werden, wird von einem externen Unternehmen betrieben. Er könne deshalb nichts dazu sagen, welche Vorkehrungen getroffen werden, um Missbrauch zu verhindern. Es lasse sich jedoch feststellen, dass das Vermarktungssystem im Online-Verfahren seit Beginn unverändert gut laufe. „Lediglich die Nachfragesituation führt dazu, dass nicht jeder Interessent erfolgreich ein Grundstück reservieren kann.“

Wer bisher keinen Erfolg hatte, kann es im November erneut versuchen. Dann werden die letzten 35 Bauplätze am Berender Redder vergeben – wieder nach demselben System wie bisher. Das Vergabeverfahren war zwar unlängst Thema im nichtöffentlichen Teil des Bauausschusses, ein kurzfristiger Systemwechsel würde aber zu zusätzlichen Kosten und zu einer zeitlichen Verzögerung führen, hieß es in der Verwaltung.

Andere Orte gehen andere Wege bei der Vergabe ihrer Baugrundstücke. In Kropp zum Beispiel entscheidet das Los. Nicht auszuschließen, dass auch Schleswig eines Tages diesen Weg geht. „Wir werden bei künftigen Vorhaben prüfen, ob ein anderes Vermarktungsverfahren Anwendung finden kann“, sagt Steingräber. Andreas Eser interessiert das nicht mehr. Er hat sich jetzt für ein Grundstück in Steinfeld entschieden.