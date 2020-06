Start-up statt Studium : Georg Menz will Wassersportlern helfen

Der 24-Jährige hat eine Internet-Plattform ins Leben gerufen, auf der Wassersportler ihr Equipment vermieten können.

Avatar_shz von shz.de

12. Juni 2020, 14:59 Uhr

Ulsnis | Georg Menz (24) aus Ulsnis hat die Studienpause während der Coronazeit genutzt, um ein Start-up-Unternehmen zu gründen. „Klar hätte ich auch mehr fürs Studium tun können, aber die Idee schwirrte mir schon seit Februar im Kopf rum, und da kam mir die plötzlich zur Verfügung stehende Zeit sehr recht“, sagt er und berichtet von seiner Wassersportsharing-Plattform.

Er sei selbst begeisterter Windsurfer, und es nerve ihn, dass zum einen teures Surfmaterial die meiste Zeit im Jahr nur herumliege. „Zum anderen würde ich gerne auch anderes Material ausprobieren oder nutzen wollen, ohne es gleich kaufen zu müssen“, ergänzt er. Und genau hier setzt seine Plattform an. Private Ausleiher und Vermieter für Wassersport-Equipment können dort zueinander finden und ganz individuell ihr Material einstellen und ausleihen. Außerdem gibt es einen Buchungskalender. Auch die Zahlungsabwicklung und die Versicherung des Materials ist über die Plattform möglich. „Anbieter können so ihre Materialkosten wieder reinholen“, meint Georg Menz und fügt hinzu, dass „Teilen statt Kaufen“ ein großer und völlig normaler Trend bei jüngeren Menschen sei. Er hoffe, dass auch Ältere davon begeistert werden können, da dies viele Vorteile mit sich bringe. Der 24-Jährige studiert evangelische Theologie, da dieses Fach ein umfassendes Spektrum an Wissen aus allen Lebensbereichen vermittle.

Die Mietpreise für das Equipment möchte er gern begrenzt halten, damit jeder es sich leisten kann, Wassersport auszuüben. Je nach Sportart und Materialumfang sollen 15 bis 40 Euro Leihgebühr pro Tag nicht überschritten werden, so Menz. Er plane Werbeaktionen mit Flyern und in den sozialen Medien. Außerdem stehe er bereits mit Touristik- und Sportverbänden in Kontakt. „Der Vermieter hat nichts zu verlieren, sein Material ist versichert, Buchungszeiträume sind flexibel einstellbar, Sperrzeiten können vermerkt werden“, erklärt Georg Menz und betont, dass auch die Mieter nur Vorteile hätten.

Sie können Material ausborgen, das in einer Surfschule zum Beispiel in dem Umfang nicht unbedingt vorgehalten werden könne. „Außerdem soll es möglich werden, sich entlang seiner Reiserouten entsprechendes Equipment ausleihen zu können oder nur mal am Wochenende. Das ist auch sehr reizvoll“, sagt Georg Menz.

Derzeit suche er noch voranging Anbieter in Schleswig-Holstein und Hamburg, die sich ganz einfach und kostenfrei auf seiner Plattform www.ocean-share.de registrieren können.