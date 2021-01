Ulsnis : Georg Mentz vermietet eine mobile Sauna

Der 24-jährige aus Ulsnis vermietet die Holzsauna an private Haushalte, Ferienhausbesitzer oder Firmen.

Avatar_shz von Doris Ambrosius

04. Januar 2021, 17:58 Uhr

Ulsnis | Mit einer Verleih- und Tauschplattform für Wasserfreunde hat im Juni alles begonnen. Damals gründete der 24-jährige Georg Mentz das Start-up-Unternehmen „ocean-share“. Später übernahm er auch einen Kanuverleih an der Schlei. Nun überlegte er, was er im Winter tun könne. „Ich möchte ja auch in dieser Jahreszeit arbeiten“, sagte er und präsentierte nun sein neues Unternehmen „Schlei-erleben“, die Vermietung einer mobilen Sauna.

Ich suchte selbst nach so einer Möglichkeit, da man im Moment ja nirgends in die Sauna darf. Georg Mentz

Er stellte dann fest, dass es Ähnliches zwar gebe, aber das Angebot hier in der Region sehr rar sei. Die üblichen Fass-Saunen überzeugten ihn allerdings nicht, er wollte es gleich richtig machen und investierte ein wenig mehr.

In Kopenhagen fand er eine größere Sauna aus lang haltbarem Lärchenholz, mit einem Vorraum und Panoramafenster. „Das war genau das, was ich suchte, mir gefiel auch das Design auf Anhieb“, freute er sich. Aus versicherungstechnischen Gründen muss er die mit einem Feuerholzofen betriebene Sauna allerdings liefern, man kann sie nicht abholen.

Mieten kann man die Sauna von 15 bis zum nächsten Tag um 10 Uhr oder auch mehrere Nächte, ein Wochenende oder wochenweise. Je länger die Mietzeit, desto günstiger wird der Preis, gibt der Jungunternehmer an und fügt hinzu: „Die mobile Sauna ist für private Haushalte, Firmen oder auch Ferienhäuser geeignet, wenn keine dort vorhanden ist.“ Er halte auch nach Plätzen Ausschau, falls selbst keine Möglichkeit zu Hause besteht, die Sauna aufzustellen. Wer einen Platz in der Natur zur Verfügung stellen kann und mag, möge sich gern bei ihm melden.

Die Verfügbar- und Buchbarkeit der Sauna ist im Internet unter www.schlei-erleben.de einsehbar. Dort gibt es auch Informationen zum Kanuverleih.

Mitarbeiter gesucht

Als der ehemalige Besitzer des Kanuverleihs in Goltoft aus Altersgründen aufhören wollte, sei es für ihn eine gute Gelegenheit gewesen, den Betrieb zu übernehmen, denn er fand, dass Kanus richtig gut in sein Angebot passen. Die Kanus werden zu festen Zeiten an- und abgefahren, überwiegend zur Schlei und die Loiter-Füsinger-Au. „Für den Kanuverleih suche ich für die nächste Saison ab April einen Mitarbeiter“, sagte er, denn er schaffe das nicht alles alleine. Wer Lust dazu hat, kann sich gerne bei mir melden.“

„Ocean-share“ lief trotz Corona gut an, berichtete der Wasserfreund. „Vor allem nutzten viele Urlauber aus Hamburg meine Plattform“, sagte er und ergänzte, dass bisher am meisten Stand-up-Paddel-Boards nachgefragt wurden. Weitere Infos gibt es auf www.ocean-share.de.