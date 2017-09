Gemeinschaftsschule soll saniert werden

von Martin Engelbert

erstellt am 21.Sep.2017 | 17:25 Uhr

Der Zustand der Schulen war das Hauptthema auf der Sitzung des Schul- und Jugendausschusses des Amtes Süderbrarup. Die schönste Aufgabe hatte dabei Wolfgang Schäfing, Leiter der Nordlicht-Schule: Bei ihm ist alles neu, und die Organisation funktioniert. Restarbeiten sollen bis zu den Herbstferien erledigt werden. Dazu werden vor allem die Nachmittagsstunden genutzt, um den Unterricht nicht zu stören. Alle Grundschulen des Amtes sind umgezogen, die Einschulung von 84 Kindern ging problemlos über die Bühne. 99 Schüler nehmen an der betreuten offenen Ganztagsschule teil.

Im Außengelände stehen die Zeichen nicht so gut. „Nach den Überschwemmungen der letzten Tage müssen wir die Versickerung des Regenwassers noch einmal hinterfragen“, erklärte Amtsvorsteher Thomas Detlefsen. Bei derartigen Regenmassen sollte man versuchen, sie über die Ortsentwässerung abzuführen. Er geht davon aus, dass nach den Herbstferien der direkte Weg zur Sporthalle wieder begehbar und der Zebrastreifen vor der Schule angelegt ist.

Das bestätigte Architekt Matthias Johannsen, doch seine Hauptaufgabe an diesem Abend bestand in der Vorstellung eines Sanierungskonzepts für die Gemeinschaftsschule. Er will mit seinem Konzept der „Schule am Thorsberger Moor“ gleichzeitig ein neues Gesicht geben. Die Ziegelfassaden sollen erhalten bleiben, aber vor die Betonpartien sollen Holzfassaden aus unbehandelter Lärche oder Douglasie gehängt und die Fenster erneuert werden. Bis Ende des Jahres soll dafür ein Entwurf vorliegen. Falls der Schulträger das Konzept akzeptiert, könnte im April mit den Arbeiten begonnen werden.

Architekt Madjid Shahbazi gab einen Überblick über die Innensanierung der Gemeinschaftsschule. Vor allem die Sanitärräume sollen auf den neuesten Stand gebracht werden. Bei der Claus-Jeß-Halle haben die Sanierungsarbeiten bereits begonnen. Die Arbeiten werden dabei so angelegt, dass der Sportbetrieb in der Halle weiter stattfinden kann.

Lena Ketelsen wurde als Leiterin der betreuten offenen Ganztagsschule an der Nordlicht-Schule vorgestellt.