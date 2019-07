CoWorkLand in Sörup : Gemeinsam arbeiten im Container

Neue Chancen für moderne Unternehmen auf dem Lande: Das Projekt „CoWorkLand“ macht Station in Sörup.

29. Juli 2019, 16:01 Uhr

Sörup | Ein Container auf Stelzen steht auf dem „Park & Ride“-Parkplatz am Bahnhof in Sörup, davor eine aus Paletten gezimmerte Treppe mit Terrasse. Die Sitzgelegenheiten wirken als würde hier ein neues mobiles Ferienquartier vorgestellt. Doch weit gefehlt. Hier geht es nicht um Freizeitgestaltung, sondern um neue Arbeitsformen für den ländlichen Bereich. „CoWorkLand“ heißt ein Projekt, das mit Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung durch die Gemeinden in Schleswig-Holstein tourt und in dem Container Arbeitsplätze für Selbstständige bzw. Freiberufler anbietet.

Jean-Pierre Jacobi gehört zu den Initiatoren und ist Vorstand bei „CoWorkLand“ in Kiel. Seit zwei Jahren beschäftigt sich das Unternehmen, gemeinsam mit Experten der Heinrich-Böll-Stiftung, mit der Entwicklung im ländlichen Bereich und dem Wandel in der Arbeitswelt, mit dem Ergebnis: Große Fabriken mit rauchenden Schornsteinen gehören der Vergangenheit an, die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Dabei bietet die Veränderung auch Chancen für den ländlichen Bereich. Derartige Unternehmen brauchen heute nur noch kleine Räume zur Umsetzung ihrer digitalen Dienstleistungen.

Dies erfordert aber auch höhere Flexibilität mit der Möglichkeit, Unternehmen auch abseits von bestehenden Gewerbegebieten anzusiedeln. Genau dies will „CoWorkLand“ anbieten. In dem „CoWork-Land“-Container stehen bis zu sechs Arbeitsplätze zur Verfügung, die von Einzelpersonen genutzt werden können. So sollen Unternehmer, die sich vernetzen und die Bürodienstleistungen gemeinsam nutzen wollen, zusammengeführt werden. „CoWorkLand“ will auch eine Alternative zum Home-Office sein, weil die Kommunikation vor Ort, den Austausch von Wissen und Meinungen fördern soll.

„,CoWorkLand‘ bildet die ideale Grundlage für Unternehmensgründer“, erläutert Jacobi. Wichtig sei es, neue Arbeitsformen auszuprobieren und anzubieten. Auch sollen so Strukturen ermöglicht werden, sie sie moderne Anforderungen an Familie, und flexible Arbeitszeiten im Beruf erfordern.

Der Container in Sörup wird drei Wochen im Ort stehen und soll Interessierte zum Gespräch einladen. Mitarbeiter von „CoWorkLand“ geben Auskunft und Hilfestellung bei der Umsetzung von Ideen.

Mit Engagement hat sich Bürgermeister Dieter Stoltmann für den Standort des von „CoWorkLand“-Dontainers in Sörup eingesetzt. Er ist schon die Immobilien im Ortskern durchgegangen, die für eine „CoWorkLand“-Einrichtung in Sörup genutzt werden könnten. Besonders für das regionale Handwerk sieht Stoltmann in diesem Projekt große Möglichkeiten der Kooperation und Leistungsergänzung. „Die Wiederbelebung des ländlichen Raumes birgt für alle eine große Chance“, sagt Stoltmann.