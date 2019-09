Freienwill : Gemeindewehrführer Rainer Kabon übergibt neuen Defibrillator

Der neue Defibrillator wird an der Hauswand der Sozialstation in Freienwill angebracht und für jeden zugänglich sein.

30. September 2019, 15:40 Uhr

Freienwill | Beim Tag der offenen Tür auf dem ehemaligen Raiffeisengelände an der Eckernförder Landstraße in Freienwill übergab Gemeindewehrführer Rainer Kabon einen neuen Defibrillator an die Sozialstation, wo das Gerät an der südlichen Hauswand aufgehängt und für jeden zugänglich sein wird. Die Zweigstellenleiterin Anke Fehring und Juliane Grabe, werden die Einsatzfähigkeit des Gerätes im Auge behalten. Er soll sichtbar und für jedermann zugänglich sein.

Außerdem hat Freienwill jetzt ein eigenes Brauhaus. Die Bierbrauer Mirko Gutzeit und André Jochim nennen sich „De Beermokers“ und ihr Bier „Freenwiller Dörpsbeer“ und „Düsterbeer“ im Raiffeisengebäude.