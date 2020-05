Schuby : Gemeindevertreter machen mehr Platz für die Wirtschaft

Nach einer kontroversen Diskussion entschied sich die Schubyer Gemeindevertretung, das Gewerbegebiet Weideweg zu erweitern.

Avatar_shz von Silke Schlüter

14. Mai 2020, 09:19 Uhr

Schuby | Für die Frage, wo sich Schuby künftig gewerblich weiterentwickeln soll, reichte in der Sitzung der Gemeindevertretung ein Kartenausschnitt des Gewerbegebiets Weideweg und ein Blick auf die potenziellen Entwicklungsflächen rechts und links davon. Die beiden avisierten Areale waren jeweils mit einer gelben Linie umrahmt, sodass relativ leicht zu erkennen war, wo ihre Vor- und Nachteile liegen könnten. Leicht haben sich die Gemeindevertreter diese Entscheidung dennoch nicht gemacht.

Zur Diskussion standen das 4,5 Hektar große Dreieck (genannt B 3) hinter dem Amtsbauhof, zwischen Nordring, Bahn und B 201, sowie die 11,5 Hektar großen Flächen (genannt B 7) nahe der Biogasanlage. Während B 3 schon seit 1985 im Visier der Gemeinde ist, bisher aber noch nicht realisiert werden konnte, ist B 7 eine etwas jüngere Alternative. Nun galt es, eine Grundsatzentscheidung zu treffen: Wo sollen sich interessierte Gewerbetreibende künftig ansiedeln dürfen?

Lutz Schnoor vom Amt Arensharde stimmte auf das Thema ein: Als klares Plus für das kleinere Gebiet beschrieb er die Tatsache, dass es für B 3 bereits einen Bebauungsplan gibt und eine zeitnahe Erschließung möglich sei. Im Vergleich dazu könnte sich die für B 7 erforderliche Bauleitplanung schwierig und langwierig gestalten, weil Schuby als Stadt-Umland-Gemeinde die Stadt Schleswig und die umliegenden Gemeinden am Verfahren beteiligen müsse.

In einem Gespräch mit der Landesplanung sei zudem deutlich geworden, dass – bei einer Entscheidung für das große Areal – B 3 endgültig aufgegeben werden müsste. Gleichzeitig sei B 7 für Schuby etwas zu viel des Guten – dies wäre eine Planung „über den Bedarf hinaus“. „Das könnte zur Folge haben, dass ihr diese Fläche auf ein bedarfsgerechtes Maß reduzieren müsst“, warnte Schnoor. Zwar sei B 7 vom Grundstückspreis etwas günstiger, dieser Vorteil würde sich aber – wenn nur eine Teilerschließung genehmigt werde – schnell wieder relativieren.

Als Nachteil für B 3 zu bewerten, sei gegebenenfalls die Tatsache, dass dort eine Regenwasserleitung verlegt werden müsste, was Kosten in Höhe von 165.000 Euro verursachen würde. Die bestehende Hochspannungsleitung hingegen sei kein Thema mehr, weil sie im Zuge der Baumaßnahmen am Umspannwerk höher gelegt wird, sodass nun unter der Leitung gebaut werden kann – bei Gewerbebauten sei das kein Problem, so Lutz Schnoor, und empfahl dem Gremium, an B 3 festzuhalten, zumal es dafür auch schon Interessenten gegeben habe.

Diesem Vorschlag schloss sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Peter Hansen an, vor allem mit Blick darauf, dass die sofortige Vermarktung dieser vergleichsweise kleinen Fläche „nur“ zehn bis 15 Jahre beanspruchen wird. „Bei B 7 müssten wir mit mindestens 30 Jahren rechnen“, mahnte er.

Für die CDU-Fraktion forderte Kolja Zalewski die Entscheidung zugunsten eines „zukunftsfähigen und erweiterbaren“ Geländes und plädierte daher für B 7. Beim Gebiet B 3 monierte er den seiner Meinung nach doch deutlich teureren Landerwerb und die eingeschränkte Zuwegung, zudem sah er die Hochspannungsleitung deutlich kritischer als seine Vorredner. Mit Blick auf den angespannten Gemeindehaushalt und die aufgrund von Corona zu erwartende, nachlassende Investitionsfreude der Unternehmen meinte er: „Wir haben keinen Zeitdruck.“

Petra Schulze (SPD) zeigte sich „ein Stück weit sprachlos ob dieser Argumentation“ und wurde sehr deutlich: „Wenn wir als Gemeinde in Zeiten großer wirtschaftlicher Unsicherheit den Schwanz einziehen und nicht mehr investieren, dann geben wir der Wirtschaft den letzten Gnadenstoß. Als kommunale Ebene müssen wir die Wirtschaft gerade jetzt stützen.“ Zudem, so die Bürgermeisterin, habe es in den vergangenen Jahrzehnten „keine extreme Nachfrage nach hektarweisen Gewerbegrundstücken“ gegeben, wie B 7 sie bieten würde. „Aber wir haben sehr wohl Anfragen von mittelständischen Unternehmen für Grundstücke in der Größenordnung von 2000 bis 6000 Quadratmetern.“

Petra Schulze plädierte daher mit Nachdruck für B 3, das mit einer Größenordnung von 4,5 Hektar zudem absolut zukunftsfähig sei: „Auch in Zeiten finanzieller Schwäche ist diese Fläche für eine Gemeinde wie Schuby zu wuppen, während es unverantwortlich wäre, ein riesiges Gebiet wie B 7 ins Feld zu führen, mit einem Investitionsvolumen, das mindestens eine Million Euro höher ausfallen würde.“

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile fiel der Beschluss am Ende zugunsten des kleineren B 3-Areals aus: mit zehn Ja-Stimmen aus SPD, SSW und der Fraktion Die Unabhängigen bei vier Gegenstimmen aus der CDU-Fraktion.



Schuby_GVMai1+2_ssl Sitzungsszene