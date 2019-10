Gemeinderäte

von Gero Trittmaack

20. Oktober 2019, 16:10 Uhr

Lürschau | Zu einer Sitzung der Gemeindevertretung wird am Mittwoch um 20 Uhr in das Gemeindezentrum Lürschau eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Verwaltungsbericht des Bürgermeisters und Kindergartenangelegenheiten.

In Hollingstedt tagt die Gemeindevertretung am Donnerstag um 19.30 Uhr im Schulhausmuseum. Es geht unter anderen um das Mittagessen in der Kita „Hollerbü“, Friedhofsangelegenheiten und Infos zum Feuerwehrgerätehaus.

Die Gemeindevertetung Stapel trifft sich am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Gaststätte Sievers. Beraten und entschieden wird über die Installation einer E-Ladesäule, die geplante Sanierung der Strandpromenade und die Erweiterung der Kindertagesstätte.

Ebenfalls am Donnerstag (19.30 Uhr im Hoier Boier) beschäftigt sich der Gemeinderat Bergenhusen mit der Vergabe von Knickpflegearbeiten und Winterdienst sowie der nachträglichen Zustimmung zur Auftragsvergabe „Außenanlagen Kindergarten“.

In Silberstedt tritt die Gemeinderat am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Amtsverwaltung zusammen. Themen: Städtebauförderung, 2. Nachtragssatzung zur Straßenbaubeitragssatzung und Aufstellungsbeschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 15 „Gewerbliche Tierhaltung Bereich Weide“.