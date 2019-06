Amt Hürup : Gemeinden wollen Energiekosten senken

Die Gemeinden Hürup, Husby, Maasbüll und Tastrup wollen Konzepte erarbeiten, um Geld zu sparen und die Umwelt zu entlasten. Vor allem Handlungsmöglichkeiten bei der Wärmeversorgung stehen dabei im Fokus.

HÜRUP | Klima schützen und Kosten sparen – darauf wollen die Gemeindevertretungen von vier Kommunen im Amt Hürup mit Siebenmeilenstiefeln zugehen. Bis zum ersten Quartal 2020 werden in Hürup, Husby, Maasbüll und Tastrup energetische Quartierskonzepte erstellt. Für diese fällt der Startschuss an diesem Donnerstag um 19 Uhr im Dörpskrug in Hürup. „Wichtig ist die aktive Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Vereinen, Verbänden und anderen Institutionen der Gemeinden“, so Amtsvorsteher Jan-Nils Klindt.

Bei der Energiewende werde heute vor allem über die Stromerzeugung diskutiert, meinte Klindt. In der Region bestehen aber in erster Linie Handlungsmöglichkeiten bei der Wärmeversorgung. „Hier wollen wir unsere Energiekosten senken und es jedem ermöglichen, Geld zu sparen und die Umwelt zu entlasten. Die jetzt beauftragten Quartierskonzepte helfen uns, die Weichen richtig zu stellen“, fasst Amtsvorsteher Klindt auch im Namen seiner drei weiteren Bürgermeister-Kollegen die Ziele der Konzepte zusammen. Die Projekte werden von einer Arbeitsgemeinschaft aus IPP ESN, Wortmann-Energie und E/M/N aus Kiel und Husum erarbeitet. Die Energie- und CO2-Bilanz der jeweiligen Gemeinde steht am Anfang der Konzepte.

Die Wärmeversorgung der Quartiere Hürup-Nord, Husby-Dorf, Kleintastrup, Maasbüll und Tastrupfeld erfolgt zurzeit überwiegend durch Gas- und Heizölanlagen. Viele dieser Anlagen müssen in der nahen Zukunft ohnehin ausgetauscht werden. Dabei lohnt es sich, zunächst zu schauen, wie der Verbrauch reduziert werden kann, um dann eine möglichst kosten- und klimagünstige Versorgung des verbleibenden Energiebedarfs zu gewährleisten. In diesem Sinne werden für alle Quartiere einfache Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung, wie etwa Heizungsregulierung oder Lüftungsverhalten sowie langfristig sinnvolle Investitionen beispielsweise in Wärmedämmung aufgezeigt. In jeder der vier Gemeinden werden drei kostenlose Muster-Sanierungsberatungen erstellt, die exemplarisch auch für die andere Häuser Einsparmöglichkeiten aufzeigen.

Die Arbeitsgemeinschaft untersucht auch eine energieeffiziente Erzeugung der Wärme, unter Einbeziehung erneuerbarer Energieträger wie Solarthermie oder Biomasse. Ein besonderes Augenmerk wird dabei für Maasbüll, Husby und Hürup die Nutzung von Solarenergie auf der Konversionsfläche der ehemaligen Marinefunksendestelle gelegt. Dieses Areal liegt inmitten der drei Orte. Ein Konzept für die Erzeugung und Verteilung wurde von der Energiegenossenschaft Boben Op bereits angedacht.

Die Sonne scheint zwar umsonst, doch eine entsprechende Anlage erfordert erhebliche Investitionen in die Erzeugungsanlagen, den Langzeitspeicher und das Nahwärmenetz. Sie verspricht jedoch eine langfristige Kostenstabilität. Kleintastrup und Tastrupfeld liegen zu weit von dieser Fläche entfernt, so dass für diese ein Anschluss an das Fernwärmenetz Flensburg oder eigene, dezentralere Versorgungslösungen in Frage kommen. Die Projektideen werden nun sorgfältig untersucht, dann in den Gremien der Gemeinden vorgestellt und in Bürgerveranstaltungen diskutiert.

Begleitet wird das Quartierskonzept für Hürup, Husby und Maasbüll von einer Lenkungsgruppe mit den Bürgermeistern, Gemeindevertretern, dem Gewerbeverein, dem Seniorenbeirat, der Energiegenossenschaft Boben Op, einer Managerin der Klimaschutzregion Flensburg sowie der Energieagentur der Investitionsbank Schleswig-Holstein. Die Lenkungsgruppe Tastrup wird ebenfalls aus dem Bürgermeister und Gemeindevertretern, der Klimaschutzregion sowie der Investitionsbank gebildet.