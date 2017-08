Silberstedt : Gemeinde kämpft für ein Schulzentrum

vergrößern 1 von 1 Foto: ghe 1 von 1

Die Gemeinde Silberstedt macht sich Sorgen um ihre Schule. So jedenfalls formulierte es Bürgermeister Peter Johannsen am Donnerstagabend in der Gemeindevertretung. Anlass zur Sorge gebe es durch die Schließung der Grundschule in Hollingstedt, die eine Diskussion über einen neuen Standort der Schule in Silberstedt auslöste. Für das Gebiet Ellingstedt, Hollingstedt, Silberstedt und Treia sollte, so Johannsen, der Schulträger – das Amt Arensharde – „eine Schule auf die Beine stellen und eine Schulverbesserung herbeiführen“. Seit fünf Jahren werde seitens des Schulträgers keine weitsichtige Entscheidung vorangetrieben, kritisiert er. Bei einer Lösung des Problems denkt der Bürgermeister dabei vor allem an die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule (EKS), die eine Grundschule braucht, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. „Die EKS gerät in Gefahr, wenn keine Schüler mehr kommen“, erklärte er im Sitzungssaal des Amtsgebäudes den Gemeindevertretern und Einwohnern. Auch die Zahlen der EKS sprächen für sich. Johannsen führte an, dass im kommenden Schuljahr von 138 Schülern unter anderem 60 aus Silberstedt, 29 aus Treia, 27 aus Ellingstedt und 17 aus Hollingstedt kommen. Eingeschult werden 15 Kinder aus Silberstedt, insgesamt zehn aus Ellingstedt und Hollingstedt sowie sechs aus Treia. Doch man müsse nun auf die Entscheidung des Schulträgers warten, so Johannsen. Dass ein Schulzentrum durch eine Grundschule positiv gestärkt werden könne, sehe man in anderen Gemeinden wie Süderbrarup, Handewitt, Kropp, Schafflund, Tarp, Eggebek und Böklund.

Die Planungen für das Gesundheitszentrum, das auf 900 Quadratmetern entstehen soll, gehen voran. Die Zufahrt soll über die Straße Süderende führen und dann als Einbahnstraße laufen. Für Fahrzeuge gibt es 45 Parkplätze, auch Fahrradstellplätze sind vorgesehen. Die Arztpraxen im eingeschossigen Bau sollen im Inneren einen direkten Zugang zur Apotheke bekommen. Farblich, so Ingenieur Ove Autzen, habe man sich auf Gelb geeinigt. Das Dach werde flach gedeckt sein, im oberen Teil solle Tageslicht ins Gebäude strahlen können. Die Gemeindevertreter beschlossen den Bauauftrag einstimmig.

Für Diskussionen sorgte die Straßenverengung am Süderende kurz vor der Hauptstraße. Wegen der Pflanzen können und wollen die Schulbusse dort nicht mehr hindurchfahren. Bürgermeister Peter Johannsen schlägt deshalb vor, die Straße an der Stelle neu zu pflastern und somit in den Originalzustand zu versetzen. Die Maßnahme soll 5900 Euro kosten. Einwände gab es von Seiten einiger Gemeindevertreter, die befürchten, dass Autofahrer dann zu schnell um die Kurve auf die Hauptstraße fahren – „und dann kracht es“. Wolfgang Schulz (WGS) hält die Entscheidung des Bürgermeisters dagegen für zu überhastet: „Wir machen etwas unter Zeitdruck und sollten nichts übers Knie brechen.“

Weiteres in Kürze:

> Für den Bebauungsplan „Altes Depot“ fehlt noch die Stellungnahme vom Land Schleswig-Holstein.

> Im ersten Halbjahr 2017 verzeichnete die Gemeinde Silberstedt über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von rund 165 000 Euro.













von Tina Ludwig

erstellt am 20.Aug.2017 | 09:02 Uhr