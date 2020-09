Handewitt : Gemeinde investiert in E-Ladesäulen

Die Gemeinde Handewitt bereitet sich auf Durchbruch der neuen Mobilitätsform vor.

24. September 2020, 17:45 Uhr

Handewitt | Die Gemeinde Handewitt hat den Einstieg in die Elektro-Mobilität gefunden. Bereits seit gut einem Jahr fährt die Verwaltung ein E-Auto für „Behörden-Touren“ bis nach Kiel. Jetzt geht es darum, die Zahl der Ladestationen im Gemeindegebiet zu erhöhen. „Wir sehen uns als Impulsgeber und wollen mit gutem Beispiel vorangehen“, verdeutlicht Bürgermeister Thomas Rasmussen.

Das Handewitter Engagement leitet sich aus der Mitgliedschaft im Klimaschutz-Management der Region Flensburg ab. Ein Konzept für ein Ladestationen-Netz entstand. „Die ersten Fragestellungen waren für uns: Wo ist viel Publikumsverkehr? Wo könnte eine hohe Frequentierung erreicht werden?“, erklärt Fin Ruschinski, in der Handewitter Gemeindeverwaltung für Klima-Aufgaben zuständig. Für zwei Standorte fand sich mit der Tankstelle „Willer“ sogar ein Investor: auf dem neuen Parkplatz am Wiesharder Markt und direkt vor der Gemeindeverwaltung. Vor der eigenen Haustür finanzierte die Kommune die Grabungsarbeiten und den Anschluss der 22-Kilowatt-Ladesäule.

Seit Anfang August läuft der Betrieb, erste Ergebnisse liegen vor. An der Verwaltung „tankten“ seitdem sieben Fahrzeuge, am Wiesharder Markt 18. „Wenn der E-Mobilität erst einmal der Durchbruch gelingt“, mahnt Thomas Rasmussen an, „dann brauchen wir auf einen Schlag ganz viele Ladepunkte.“ Und nicht überall reicht die Netzkapazität aus.

Weitere öffentliche Ladesäulen existieren bereits an der Autobahnraststätte „Ellund-West“ und am Skandinavian Park. In anderen Ortsteilen gibt es noch keine. Am Freizeitheim Weding und an der Schaulandhalle Jarplund möchte die Gemeinde jeweils eine 22-Kilowatt-Säule mit zwei Ladepunkten errichten. Für die 45.000-Euro-Investition wurden bereits Anträge gestellt, die einen 60- bis 80-prozentigen Zuschuss aus Bundesmitteln erhoffen lassen. „In den anderen Orten werden wir die Entwicklung weiter beobachten“, erklärt Rasmussen. „Wenn es irgendwo eigenwirtschaftlich nicht funktioniert, dann werden wir das Thema politisch diskutieren müssen.“