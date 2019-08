Grundhof : Gemeinde gibt grünes Licht für Baugebiet „Seeblick“

Grundhofer Gemeindevertretung macht den Weg frei für das „Seeblick“ genannte Areal.

23. August 2019, 16:11 Uhr

Grundhof | Aufgrund der schnellen Vermarktung des Neubaugebietes „Toft“ im Ortsteil Bönstrup hatte die Gemeindevertretung Grundhof eine weitere Bauleitplanung für eine westlich anschließende Fläche von 4500 Quadratmetern beschlossen. Für dieses Gebiet mit vier Baugrundstücken, südlich eines großen Regenrückhaltebeckens gelegen und daher „Seeblick“ genannt, vollzog sie auf ihrer jüngsten Sitzung mit dem Satzungsbeschluss den letzten Schritt.

Zur Nachnutzung für das im Ortsteil Hökeberg liegende „Sondergebiet Landtechnik“ – einem fünf Hektar großen Bereich, aufgeteilt in 1,5 Hektar Ausgleichs- und 3,5 Hektar Gewerbefläche – gab es keine Entscheidung. Dort wird ein Betonwerk mit Fuhrbetrieb und Kiestransport betrieben. Nach Aussage von Bürgermeister Bernd Wunder schließt das Unternehmen Ende November.

Geschäftsführer Michael Otten von der Wireg und sein Mitarbeiter Wolfgang Schmütz erläuterten Möglichkeiten der Weiternutzung und der Förderung. Eine denkbare Option sei ein „Handwerkerhof Grundhof“. Yvonne Spring-Renken, Leiterin des Bauamtes, wies darauf hin, dass eine Weiternutzung nur im bisherigen Rahmen zulässig sei. Alles darüber hinaus erfordere eine neue Bauleitplanung. Für Gemeindevertreter Marcus Falk kommt es darauf an, passende Rahmenbedingungen zu schaffen. Diese sollen in weiteren Gesprächen mit den Eigentümern ausgelotet werden. Für den Bürgermeister ist eines klar: „Wir wollen, dass es da weitergeht.“

Das Gremium erörtete das Ergebnis einer Klausurtagung im März, bei der sechs zukunftsweisende Projekte benannt worden waren: Ortskernentwicklung, ein Markt als Ort der Begegnung, Gemeindeschwester „plus“, Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im übernächsten Jahr, Willkommenspaket für Neubürger und die Einrichtung des Nachbarschaftsnetzwerkes „nebenan.de“. Maja Petersen, Vorsitzende des Dorf- und Kulturausschusses, teilte mit, dass diesem Netzwerk bereits 140 Einwohner angehörten, dass die Willkommenspakete zusammengestellt seien und beim Dorffest überreicht würden. Zu den anderen Projekten sollen Arbeitsgruppen gebildet werden. Ein Treffen ist für Dienstag, 3. September, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus angesetzt. Zur Teilnahme sind alle Bürger aufgerufen. Die Ergebnisse sollen später als Grundhofer Beitrag in den Amtsentwicklungsplan einfließen.

Petersen wies zudem noch auf die Jugendfahrt in den Hansapark am 7. September hin. Sie nehme noch Anmeldungen entgegen. Bürgermeister Wunder gab bekannt, dass die Bildung eines Seniorenbeirates in Erwägung gezogen werde.