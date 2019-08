Husby : Gemeinde fordert: Radwege sanieren!

Die Husbyer Gemeindevertreter geben sich nicht mit der ablehnenden Antwort von Verkehrsminister Buchholz auf ihre Resolution zufrieden.

Husby | Nach rund einem Monat und damit relativ schnell antwortete Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz auf die Resolution der Gemeindevertretung Husby, die forderte, Radwege an den Landesstraßen 21 (Husby-Flensburg) und 268 (Husby-Munkbrarup) baldmöglichst zu sanieren. Darin hat es geheißen, dass die Radwege für die Nutzer eine erhebliche Gefahrenquelle darstellten. Zudem verhinderten Löcher und viele Baumwurzel-Schwellen im Radweg das klimafreundliche Umsteigen vom Auto aufs Fahrrad.

Der Minister wies in seinem Antwortschreiben darauf hin, dass die Landesplanung nicht von ihrem Konzept abweichen könne. Demnach sei die Sanierung von Radwegen in der Regel mit dem Ausbau der jeweiligen Straße verbunden. Die L 21 und die L 268 seien im aktuellen Erhaltungsprogramm bis 2022 jedoch nicht enthalten. Ob im Rahmen des laufenden Verfahren der Überprüfung der Fahrradförderung in Schleswig-Holstein (Bicycle Police Audit, BYPAD) ein separates Radwege-Sanierungsprogramm beschlossen werde, „wird sich gegen Ende des Jahres zeigen“, so Buchholz.

„Wir wollen die Fahrrad-Nutzung deutlich attraktiver machen“, betonte der stellvertretende Bürgermeister Burkhard Gerling nun in der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Deshalb hat das Gremium unter Federführung von Wulf Boie erneut ein Schreiben an den Verkehrsminister gerichtet. Darin wird auf das Konzept des Landesweiten Radverkehrsnetzes (LRVN) hingewiesen, wonach – wie der Minister selbst herausgestellt hatte – eine Dringlichkeitsstufung über den Bau und die Sanierung von Radwegen erfolge.

Wulf Boie hob in dem erneuten Appell hervor, dass die ausschlaggebenden Kriterien zumindest auf den Radweg L 21 zuträfen. Dieser sei im LRVN seit 2008 als „Alltags- sowie Schulwunschlinie 1. Ordnung“ und als „Freizeitwunschlinie 2. Ordnung“ ausgewiesen. Deshalb sei die grundlegende Sanierung dringend geboten. Zumindest sollten die besonders schadhaften Stellen – wie im Bereich Maasbüll-Neukrug – unverzüglich ausgebessert werden.

Husbys Gemeindevertreter sind überzeugt davon, dass erheblich mehr Bürger auf elektrische oder konventionelle Fahrräder umsteigen, wenn die Hindernisse beseitigt würden. Auch andere Radwege im Umfeld der Gemeinde seien in einem miserablen Zustand und dringend grundlegend zu sanieren. Wären die Radwege in Ordnung, so würden noch mehr Menschen von ihnen Gebrauch machen und zum Klimaschutz beitragen, so die Gemeindevertretung. Zudem, so bekräftigten die Gemeindevertreter weiter, sei Husby aufgrund seiner Versorgungsfunktion und des Bahnhaltepunkts ein wichtiger „Ankerort“. Viele Menschen aus den Ortsteilen und anderen Gemeinden pendelten mit Rädern zur Bahn mit der geplanten „Bike+Ride“-Anlage, um Richtung Kiel und Flensburg zu fahren.