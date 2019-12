Schafflund : Gemeinde beteiligt sich an den Kosten für die Kinderspielplätze

Zudem bringt die Gemeindevertretung den Bebauungsplan für das Gesundheitszentrum auf den Weg.

18. Dezember 2019, 09:10 Uhr

Schafflund | Das Gesicht des kommenden Gesundheitszentrums hat Formen angenommen, nun setzt die Gemeinde die notwendige Planung in Gang. Dazu muss auch der Flächennutzungsplan geändert werden, da eine kleine Teilfläche an der Au als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist. Auch den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan fasste die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung. Das Vorhaben wird sich finanziell zwar im Millionenbereich abspielen, aber eine erste Kostenschätzung habe ergeben, dass die konkrete Bauplanung nicht europaweit ausgeschrieben werden muss, wurde in der Versammlung deutlich. Dies erleichtert das Verfahren.

Das „Abenteuerland“ auf dem Hof der dänischen Schule wird außerhalb der Schulzeiten als öffentlicher Spielplatz genutzt. Daher beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten. Auch die Spielplätze der evangelischen Kitas stehen außerhalb der Öffnungszeiten der Öffentlichkeit zur Verfügung. Deshalb wird sich Schafflund künftig zur Hälfte an den Instandhaltungs- und Pflegekosten beteiligen.

Der Betrieb dieser Kindergärten bleibt ohnehin ein großer Kostenfaktor im Gemeindehaushalt. Sozialausschussvorsitzender Hermann Mahler rechnet mit bis zu 800.000 Euro für das Jahr 2020, wobei die personelle Besetzung noch nicht einmal vollständig ist. Die Auswirkung der Kita-Reform sei noch nicht abzusehen. „Ich mutmaße einmal, dass es nicht billiger wird“, sagte er. Bei der Auslastung der beiden Kindergärten gebe es kaum Puffer. „Aber wir haben es im Griff“, versicherte er.

Für den bereits laufenden Bau der Sozialstation und der Tagespflege muss nun noch ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator für die Baustelle bestellt werden. Sei dieser nicht vorhanden, könne dies eine sofortige Stilllegung nach sich ziehen, ließ Bürgermeisterin Constanze Best-Jensen wissen. Ein entsprechender Auftrag wurde für 5651 Euro vergeben.

Schafflund hatte sich bereit erklärt, sich an den voraussichtlichen 70.000 Euro Sanierungskosten für die Brücke zum Schwimmbad bei der Gemeinde Meyn zu beteiligen. Nach Auskunft von Horst Petersen, Vorsitzender des Umweltausschusses, gibt es aber unvorhergesehene Probleme. Demnach reicht die Statik wohl nicht aus, um künftig auch Feuerwehr- und vor allem Rettungswagen zu tragen. Eine Behebung könnte zusätzliche 50.000 Euro kosten. Die Kosten sollen nun zunächst einmal genau ermittelt werden.

Zwei Ausschüsse der Gemeinde werden von bürgerlichen Mitgliedern geleitet. Die Vertretung änderte die Entschädigungssatzung nun dahingehend, dass auch sie für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung ein Sitzungsgeld erhalten. „Sie sollten im Entschädigungssystem ebenso behandelt werden wie Gemeindevertreter“, begründete Volkert Petersen, Vorsitzender des Finanzausschusses, die Entscheidung.

Als Schulausschussvorsitzender erläuterte er, dass 240.000 Euro aus dem Digitalpakt des Bundes für eine gute technische EDV-Ausstattung der Schule sorgen werden. Aber die anschließende Pflege möchte man nicht den Lehrern aufbürden, die dies „so nebenbei als Hobby“ betreiben müssten. „Wir werden es in professionelle Hände vergeben“, versicherte er.

Die Diskussion um die Veröffentlichung von Kontaktdaten der Gemeindevertreter auf der Homepage des Amtes ist beendet. Mit Ausnahme der stellvertretenden Bürgermeisterin Hedwig Hübner werden alle künftig dort mit ihren Telefonnummern zu finden sein. „Ich stehe im Telefonbuch. Das muss reichen“, sagte Hübner abschließend.

Weiterhin wurde entschieden, dass die neue Straße im erweiterten Gewerbegebiet „Schneewallacker“ heißen soll.