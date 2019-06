FLOHMARKT in Süderbrarup : Gelungene Premiere bei der dänischen Schule

Viele Besucher kamen zum Stöbern und Kaufen auf den Schulhof unter den Arkaden und in die Turnhalle.

02. Juni 2019, 14:42 Uhr

Süderbrarup | „Für das erste Mal bin ich zufrieden“, sagte Veranstalter Olaf Erichsen beim ersten Flohmarkt an und in der dänischen Schule Süderbrarup. Der Flohmarkt, der auf dem Schulhof unter den Arkaden und in der Turnhalle stattfand, wurde regelrecht von neugierigen Käufern überrannt, die auch viele der angebotenen Waren mit nach Hause nahmen. Erichsen, der bisher in der Turnhalle der Team AG Flohmärkte organisiert hatte, will diese in Zukunft weiterhin auf dem Schulgelände abhalten. Er geht davon aus, dass sich die Anbieterzahlen noch verdoppeln werden.