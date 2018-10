Hollingstedt : Geld für ein neues Schleppdach

Pflegeheim „Osterhof“ spendet 1500 Euro.

von chw

04. Oktober 2018, 17:15 Uhr

Hollingstedt | Vor einem Monat wurde die Kita „Hollerby“ in Hollingstedt eingeweiht. Viele Gäste waren von den neu gestalteten Räumlichkeiten begeistert – darunter auch Timo Kux, Leiter des benachbarten Senioren- und Pflegeheimes „Osterhof“. Auf seine Frage, was der Einrichtung noch fehle, kam der Wunsch nach einem Schleppdach für den Außenbereich. Dieser kann jetzt erfüllt werden. „Es ist für mich selbstverständlich, etwas Gutes für das Dorf und den Kindergarten zu tun“, sagte Kux. 1500 Euro hatte der Unternehmer dabei, die er an Kitaleiterin Wiebke Wall und Gemeindevertreter Heinz Erwin Käding überreichte. Wiebke Wall zeigte sich begeistert. „Unter dem Schleppdach können die Krippenkinder im Kinderwagen auch an der frischen Luft eine Mittagsstunde machen.“