Schleswig : Geklautes Landrats-Auto in Tiefgarage entdeckt

Schleswig Der vor gut einer Woche gestohlene Dienstwagen des Dithmarscher Landrats Jörn Klimant ist in einer Schleswiger Tiefgarage aufgefunden worden. Einem aufmerksamen NDR-Hörer war der graue Audi A6 mit dem Kennzeichen HEI–D1500 am Freitag aufgefallen, bestätigte Christian Kartheus, Sprecher der Polizeidirektion Flensburg, gestern. NDR1 Welle Nord hatte über den Diebstahl berichtet. Laut Polizei hatten noch unbekannte Täter zuvor am Dithmarscher Kreishaus in Heide nachts ein Fenster des Wagens aufgehebelt und in einem Büro den Kasten für die Autoschlüssel geknackt. Sobald die Spurensicherung ihre Arbeit beendet hat, so Kartheus, bekommt der Landrat sein Auto zurück. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei noch keine näheren Angaben machen.

von shz.de

erstellt am 01.Aug.2017 | 18:00 Uhr