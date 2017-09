150 Jahre Freimaurer in Schleswig : Geheimnisvoller Männerbund

vergrößern 1 von 1 Foto: ac 1 von 1

von Alf Clasen

erstellt am 25.Sep.2017 | 09:04 Uhr

Verbunden mit dem Versprechen, sich in Zukunft verstärkt zur Gesellschaft hin zu öffnen, hat die Freimaurerloge „Carl zur Treue“ am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. „Machen Sie die Türen noch weiter auf. Damit alle feststellen, dass Sie ein wertvoller Teil der Gesellschaft sind“, hatte Kreispräsident Ulrich Brüggemeier zuvor beim öffentlichen Jubiläumsempfang am Freitagabend im Logenhaus in der Flensburger Straße 5 appelliert.

Der Hauch des Geheimnisvollen umweht auch den Schleswiger Männerbund mit seinen 30 Mitgliedern. Sie fühlen sich wie die Bruderschaften weltweit grundsätzlich der Verschwiegenheit über ihre „Tempelarbeit“ und die damit verbundenen Rituale verpflichtet. „Die Tempelarbeit ist ein Erlebnis, das man nur selbst wahrnehmen kann“, versuchte Rainer Raup zu erklären, der bei den Freimaurern den Posten des sogenannten Redners einnimmt. An jedem zweiten Montag im Monat referiert er über verschiedene Themen, die dazu dienen sollen, das Bewusstsein der Logenbrüder zu erweitern. „Ich habe zum Beispiel einen Vortrag über Haydn gehalten“, sagte Raup. „Aber es geht niemals um ein politisches oder ein rein religiöses Thema.“

Dass das öffentliche Interesse an der Freimaurerei vorhanden ist, das habe man erst jüngst beim Tag des offenen Denkmals gespürt, an dem sich auch das Logenhaus der Öffentlichkeit präsentierte, berichtete Logenmeister Oliver Pawel. Mehr als 100 Besucher habe man gezählt.

In seiner Begrüßungsrede ging Pawel am Freitag auf die vielen Menschen in Schleswig ein, die sich in den verschiedensten Vereinen und Organisationen einbringen. „Wir alle stehen für bürgerschaftliches Engagement und prägen diese Stadt“, bezog er auch seine Loge mit ein. Diesen Faden griff auch der Kreispräsident auf. An Veränderungsprozessen mitzuwirken, führe zu einer innerlichen Bereicherung, so Brüggemeier. „Leider haben wir in der Gesellschaft viele Menschen, die man ‚Ohne-mich’ler‘ nennen könnte.“

Bürgermeister Arthur Christiansen lobte die Freimaurer, die in der Stadt seit 150 Jahren „Dienst am Menschen“ leisteten. Man könne stolz darauf sein, vier Orden in Schleswig zu haben. Neben den Freimaurern sind es der Druiden-Orden (Chemnitz-Bellmann-Loge), die Odd Fellows („Brüder der Schlei“-Loge und die Rebbeka-Loge „Gottorpia“. Sie alle teilen sich das Logenhaus an der Flensburger Straße, das den Freimaurern gehört. Christiansen deutete an, dass auch das ehemalige Logenhaus im Lollfuß 53, der spätere Sitz des Generalintendanz des Landestheaters, das im Zuge der Logenauflösung durch die Nationalsozialisten verloren ging, jetzt wieder zu haben sei. Ob das „Flachgeschenk“, das er zur Jubiläumsfeier mitgebracht hatte, wesentlich zu einem möglichen Rückkauf beitragen könnte, ist aber wohl eher unwahrscheinlich.