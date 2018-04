Schleswig : Gefesselt zum Dommarkt

Werbe-Aktion auf dem Capitolplatz: Wikinger entführen den Bürgermeister und seine Mitarbeiter.

von Ove Jensen

28. April 2018, 07:43 Uhr

Sie warteten brav, bis die Fußgängerampel am Capitolplatz auf Grün sprang. Dann zogen sie los. Eine Horde Wikinger hat gestern Abend in der Ladenstraße den Bürgermeister und rund zwei Dutzend weitere Rathausmitarbeiter, Kommunalpolitiker, Passanten und zwei Polizisten gefangen genommen und über den Kornmarkt und die Michaelisstraße im Nieselregen zum Stadtfeld getrieben.

Mit dem Spektakel machten die Wikinger-Darsteller aus dem Umkreis von Liesegangs „Thorsschmiede“ Werbung für den Dommarkt, der am Nachmittag begonnen hat. Stadtmanager Rüdiger Knospe, der die Nordmänner bestellt hatte, hielt sich unauffällig im Hintergrund, so dass unklar blieb, ob er zu den Tätern oder zu den Opfern zählte. Die Entführten leisteten keinerlei Widerstand, sondern verließen sich darauf, auf dem Stadtfeld von den Schaustellern ausgelöst zu werden – was dann wenig später auch geschah. Der Jahrmarkt dauert noch bis Dienstag. Heute ist er von 14 bis 23 Uhr geöffnet, am morgigen Sonntag von 13 bis 23 Uhr, am Montag von 14 bis 22 Uhr und am Dienstag von 14 bis 21 Uhr. Insgesamt sorgen 51 Schausteller für abwechslungsreiche Unterhaltung. Die Besucher finden unter anderem 14 Imbissbetriebe und zwölf Fahrgeschäfte, darunter Dauerbrenner wie der Autoscooter und Neuheiten wie der „Caribic Coaster“, eine Schienenbahn mit drehenden Gondeln.