Haus Rosengarten : Gefahr für Leib und Leben?

16 Senioren müssen das Haus Rosengarten in Sörup auf Anordnung des Kreises bis morgen verlassen.

19. Februar 2019, 18:29 Uhr

Im Haus Rosengarten, einer Senioreneinrichtung für „Betreutes Wohnen“ in Sörup, geht alles seinen gewohnten Gang. Ein Physiotherapeut hat seine Behandlung beendet, Getränkeflaschen werden in die Zimmer getragen, jemand bringt Wäsche in den Waschraum und im Esszimmer ist eine rüstige Seniorin mit dem Ausrichten der Teller und Bestecke für das Mittagessen beschäftigt. Doch die Ruhe trügt.

Am vergangenen Donnerstag erhielt Michaele Duchscherer einen Anruf aus dem Rosengarten, sie möge umgehend kommen, ihr Vater müsse sofort in eine andere Einrichtung verlegt werden. Und auch für ihre 82-jährige Mutter müsse sie umgehend einen neuen Platz finden. In der Senioreneinrichtung wurde der Ärztin schnell klar, was passiert war. Kreisbehörden wie Ordnungsamt, Heimaufsicht, Gesundheitsamt und andere waren in großer Besetzung am Vormittag angekommen und hatten das Haus kontrolliert – und danach sofort die Schließung des Hauses verfügt.

Rainer Stiemcke, Fachdienstleiter Ordnungsangelegenheiten beim Kreis: „Im Haus Rosengarten werden Leistungen erbracht wie in einem vollstationären Pflegebetrieb bis zur Rundum-Pflege. Dafür liegt aber keine Genehmigung vor.“ Im Rahmen der Gefahrenabwehr habe der Kreis einschreiten müssen. „Der Kreis ist verantwortlich, dass Leib und Leben der Senioren in Einrichtungen geschützt wird“, stellt Stiemcke klar und bemängelt als besonders gravierend das Fehlen von examinierten Pflegekräften. Da bei einigen Bewohnern laut Gesundheitsamt auch Pflegemängel festgestellt worden seien und auch baurechtlich Mängel vorlägen, habe das Ordnungsamt die sofortige Schließung des Haus Rosengarten angeordnet und bis zum morgigen Donnerstag eine Frist gesetzt, die Bewohner in andere Einrichtungen zu verlegen.

Für Michaele Duchscherer brach eine Welt zusammen. Ihre Eltern Renate und Karl-Heinz Keyser waren erst vor 18 Monaten aus dem hessischen Lahn-Dill-Kreis nach Sörup in den Rosengarten gekommen. In ihrem eigenen Haus waren sie nicht mehr allein zurechtgekommen. „Wir haben diesen Schritt nicht eine Stunde bereut“, sagt Karl-Heinz Keyser und betont die Sauberkeit, die Ruhe, das freundliche Miteinander mit den anderen Bewohnern und die gemütlichen Räume. „Wir werden hier gut und liebevoll umsorgt“, sagt der 84-Jährige und ergänzt mit einem Lächeln, wie schön auch der tägliche Besuch der Tochter sei.

Während der Vater Hilfe beim Waschen, Anziehen und der Medikamentengabe benötigt, bekommt die Mutter eine Rundum-Pflege. Eltern und Tochter waren zufrieden.

Die 16 Bewohner des Rosengartens werden zwar gepflegt, von einer vollstationären Pflege könne dennoch keine Rede sein, argumentiert Rainer Ballhausen, der den Rosengarten vor zehn Jahren übernommen hat. Vor seiner Zeit waren es Angehörige und Nachbarn, die bei der Pflege halfen, jetzt sind es Mitarbeiter des Hauses. Jeder Bewohner entscheide selbst, welchen Pflegeaufwand er für notwendig hält und wer diese Pflege leistet. Wie im häuslichen Bereich üblich, klärt der Bewohner die finanzielle Leistung individuell mit der Pflegeperson. „Ich bekomme für die Pflege keinen Cent“, unterstreicht Ballhaus. Das Haus finanziere sich über die Wohnungsmiete, Serviceleistungen wie Essen und Trinken und Leistungen für die Betreuung und Unterstützung im Alltag.

Michaele Duchscherer hat sich in Pflegeeinrichtungen im Kreis umgehört – bis auf wenige Ausnahmen sind keine Plätze frei. Diese Einschätzung teilt auch Rainer Stiemcke. Man müsse im ganzen Kreisgebiet Ausschau halten, sagt er. In Schleswig stünden in einer neuen Einrichtung Plätze zur Verfügung. Unzumutbar, sagt Michaele Duchscherer.

Was das für Probleme aufwirft hat Hella Breihahn aus Sörup bereits erlebt. Bei der gesundheitlichen Prüfung ihres 78-jährigen Ehemannes seien Versorgungsmängel sichtbar geworden, sagt der Kreis. Hella Breihahn sieht das anders. Im Krankenhaus habe man nichts feststellen können und ihren Mann entlassen. Allerdings nicht nach Sörup, sondern in ein Seniorenheim nach Süderbrarup. „Ohne mich zu fragen und zu informieren“, empört sich Hella Breihahn. „Mein Mann will zurück in den Rosengarten.“ Michaele Duchscherer bekräftigt: „Wir werden nicht freiwillig gehen.“ Und ihr Vater nickt zustimmend.

Rainer Stiemcke ist sich der schwierigen Situation der Angehörigen und Bewohner bewusst. Aber er sieht sich in der Pflicht, behördlich angeordnete Maßnahmen umzusetzen. „In der Vergangenheit sind wir bei ähnlich gelagerten Fällen zu einvernehmlichen Lösungen gekommen“, sagt er – und hofft darauf auch in Sörup. Auch eine juristische Lösung scheint möglich: Gegen den Beschluss des Kreises läuft zurzeit ein Antrag auf einstweilige Verfügung.