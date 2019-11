Weltweiter Gedenktag am 8. Dezember : Gedenken an verstorbene Kinder

Besonderer Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche und weltweite Lichterkette.

von Sven Windmann

25. November 2019, 16:53 Uhr

Schleswig | Es ist in Schleswig längst zu einer Tradition geworden. Immer am zweiten Sonntag im Dezember findet in der Dreifaltigkeitskirche im Friedrichsberg ein Gottesdienst in Erinnerung an verstorbene Kinder statt. So auch diesmal, am 8. Dezember ab 14.30 Uhr.

Der „Verein Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister“ beteiligt sich mit der Aktion am weltweiten Gedenktag für verstorbene Kindern. Und viele betroffene Familien nehmen diesen Termin Jahr für Jahr dankend an, sagt Trauerbegleiterin und Familienbetreuerin Elke Heinen. Der Gottesdienst werde von Eltern vorbereitet, die Predigt spricht Pastorin Jasmin Donath-Husmann.

In der Kirche wird dann für jedes Kind eine Kerze angezündet, auch die Namen werden dabei vorgelesen. „Das bedeutet den Familien sehr viel und ist jedes Mal ein ganz besonderer Moment“, fügt sie an. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Chor „Holli-Spirit“ aus Hollingstedt. Im Anschluss an das Programm in der Kirche findet ein Advents-Kaffeetrinken im Gemeindehaus Friedenskirche statt. Den Abschluss bildet dann ein gemeinsamer Besuch des „Gartens der Kinder“ auf dem Friedrichsberger Friedhof.

Ebenfalls zum Gedenktag gehört es, dass jede betroffene Familie um 19 Uhr eine Kerze für ein verstorbenes Kind zu Hause ins Fenster stellt. Auf diese Weise soll – zumindest symbolisch – eine weltweite Lichterkette entstehen.

Der Verein „Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister“ öffnet zudem am kommenden Wochenende seine Türen für interessierte Besucher. Und zwar während des Weihnachtsmarktes im Schleswiger Stadtmuseum, der am kommenden Wochenende, 29. November bis 1. Dezember, stattfindet. Denn der Landesverband ist direkter Nachbar, hat dort, im Torhaus vor dem Museum, seinen Sitz. „Wir wollen uns den Menschen dann gerne vorstellen und alle Fragen beantworten“, sagt Büroleiterin Nicole Labs. Betroffene Eltern und auch der Vorstand stehen für Gespräche bereit. Zusätzlich werden die Projekte aus dem Jahr 2019 vorgestellt.