Helios-klinik : Geburten-Rekord im Schleswiger Krankenhaus

von Alf Clasen

30. Dezember 2018, 17:13 Uhr

705 Kinder haben in diesem Jahr (Stand: gestern am späten Nachmittag) im Schleswiger Krankenhaus das Licht der Welt erblickt. Damit verzeichnet das Helios-Klinikum einen neuen Geburten-Rekord. 2017 waren hier 671 Babys auf die Welt gekommen und im Jahr davor 516.

Anders als in den vergangenen beiden Jahren haben dieses Mal die Jungen mit 372 gegenüber 333 Mädchen die Nase vorn. Gleich neunmal wurden in diesem Jahr Zwillinge geboren, wie Helios-Sprecherin Andrea Schumann weiter mitteilte.

Der Juli war demnach mit 75 Geburten der geburtenstärkste Monat, gefolgt vom September mit 65. Der Dezember lag gestern bei 61 Geburten. Die meisten Kinder wurden wie im Vorjahr an einem Freitag oder Montag auf die Welt gebracht.

Und was ist der Grund für die steigende Zahl von Geburten im Schleswiger Krankenhaus? „Zum Einen spielen sicherlich die nach wie vor neuen Räumlichkeiten eine Rolle“, sagt Andrea Schumann. Helios hatte die neue Klinik an der St. Jürgener Straße im Juli 2016 in Betrieb genommen. Auch wüssten die Eltern die gute Rundum-Betreuung samt Familienzimmer zu schätzen, so Schumann weiter. So sei in diesem Jahr auch ein leichter Zulauf von werdenden Müttern aus dem nördlichen Kreisgebiet und aus dem Raum Kappeln verzeichnet worden, obwohl diese Frauen auch in Flensburg oder Eckernförde hätten entbinden können. Schumann: „Das freut uns natürlich.“

Derweil hat die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Helios-Krankenhaus noch keinen neuen Chefarzt, nachdem Professor Dr. Dirk Günter Kieback Anfang November an die Diako-Frauenklinik in Flensburg gewechselt ist. „Wir sind in Gesprächen. Aber es gibt noch keinen Nachfolger“, sagt Andrea Schumann. Der 63 Jahre alte Kieback gilt als renommierter Arzt in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe und hat sich zudem im Bereich gynäkologische Onkologie spezialisiert. Der gebürtige Schleswig war seit Mai 2016 Chefarzt bei Helios.