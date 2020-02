nach auftritt auf weihnachtsbasar : Gebühren-Streit zwischen Geltinger Blasorchester und GEMA beendet

Für den Auftritt während des Weihnachtsbasars 2018 fallen nun 170 Euro an.

Gelting | Arno Panske ist erleichtert und zieht einen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung des von ihm geleiteten Geltinger Blasorchesters mit der GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte). Weil diese für den Auftritt 2018 beim Weihnachtsbasar des Handels- und Gewerbevereins eine deutlich höhere Gebühr als bis dahin verlangte, traten die Musiker nicht in der Birkhalle, sondern draußen vor der Tür auf, weil es kostengünstiger ist. Das sorgte im Dezember vergangenen Jahres nicht nur für Schlagzeilen, sondern rief auch den CDU-Landtagsabgeordneten Johannes Callsen auf den Plan.

Die für 2018 ausgestellte Gebührenrechnung belief sich auf 800 Euro – eine deutliche Erhöhung. Denn bis dahin wurden 80 Euro gefordert. Das brachte den Musikpädagogen Arno Panske und mit ihm die 40 Musiker des seit 1998 bestehenden Orchesters auf die Barrikaden. Und auch der Handels- und Gewerbeverein, der die Gebühren bezahlt, war verärgert. Vorsitzender Artur Kron: „Das können wir nicht wuppen.“

Also legte Panske Widerspruch ein. Es gab Telefonate hin und her, unterstützt durch Johannes Callsen, der sich mit seinen Schreiben auf die Seite des Blasorchesters stellte, deutlich machte, dass eine solche Erhöhung mehr als unangemessen sei und das Engagement der Musiker zunichte mache. Die GEMA räumte Missverständnisse und Fehler ein – die Rechnung für 2018 wurde korrigiert. Wie Arno Panske sagt, sind für den Auftritt während des Weihnachtsbasars in Gelting für 2018 nicht wie berechnet knapp 800, sondern 170 Euro fällig. Außerdem, so Panske, wurde die Gebühr für 2019 auf 117 Euro festgesetzt. Er, seine Musiker und Johannes Callsen sind sich einig, dass sich der Widerspruch-Aufwand gelohnt hat, dem Einspruch relativ schnell stattgegeben wurde. Darüber sind sie froh. Denn hätte die GEMA auf den knapp 800 Euro beharrt, hätte das zur Folge gehabt, dass auf öffentliche Auftritte verzichtet, das Ehrenamt geschädigt worden wäre. Und das könnte in niemandes Sinne sein, hätte das kulturelle Angebot zunichte gemacht. Die Erleichterung ist also groß – und schon jetzt wünscht das GEMA-Büro aus Berlin dem Geltinger Weihnachtsbasar ein „gutes Gelingen“.

Als Johannes Callsen jetzt Arno Panske das jüngste Schreiben der GEMA überreichte, dankte der Chorleiter dem Landtagsabgeordneten für seine Unterstützung. Das sei für ihn eine Selbstverständlichkeit gewesen, betonte dieser und wünschte den Blasmusikern weiterhin viel Freude bei ihrem Tun.

Und diese Freude haben sie, wie sie bei ihrem jüngsten Übungsabend unter Beweis stellten. Die Musiker aus Leidenschaft – zwischen elf und 76 Jahre alt, in Gelting, Kappeln, Oersberg und auch Flensburg beheimatet – griffen zu ihren Instrumenten. Arno Panske, der klar stellt, dass man den Zuhörern Freude bereiten und keinen Ärger haben wolle, gab den Ton an. Jetzt bereiten sie sich auf ihr Frühjahrskonzert mit klassischer und moderner Musik vor, das am 15.März ab 16 Uhr in der kleinen Turnhalle unweit der Grundschule stattfindet.