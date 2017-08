Tetenhusen : Gastfamilien für Austauschschüler gesucht

vergrößern 1 von 1 Foto: ute 1 von 1

Ulrike und Matthias Kurch aus Tetenhusen waren schon Gasteltern für einen Austauschschüler aus Mexiko. „Unsere Zeit mit Esteban war eine ganz besondere Erfahrung“, erzählt Matthias Kurch. „Als Gastfamilie entdeckt man eine andere Kultur in den eigenen vier Wänden. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele weitere Familien diese tolle Erfahrung machen und einem Austauschschüler ein zweites Zuhause auf Zeit bieten würden“, sagt der Tetenhusener.

Die gemeinnützige Austauschorganisation Youth For Understanding (YFU) sucht dringend Gastfamilien in ganz Deutschland, die jetzt einen Austauschschüler oder eine Austauschschülerin aus aller Welt für ein halbes oder ganzes Schuljahr bei sich aufnehmen möchten.

YFU-Austauschschüler besuchen in Deutschland die Schule und teilen als neues Familienmitglied den Alltag ihrer Gastfamilie. Dadurch lernen sie die deutsche Kultur und Sprache ganz persönlich kennen. Gastfamilien bereichern ihr Familienleben im Gegenzug um ein internationales Mitglied und entdecken eine neue Kultur im eigenen Zuhause.

Besonderer Luxus oder ein Besichtigungsprogramm werden nicht erwartet. „Das Gastkind braucht ein Zimmer und muss verpflegt werden“, sagt Ulrike Kurch. Am wichtigsten seien die herzliche Aufnahme des Jugendlichen und die Integration in den Familienalltag. „Das Gastkind hat in der Familie ebenso seine Aufgaben wie alle anderen Familienmitglieder“, so Ulrike Kurch, und manchmal müsse eben diskutiert werden, wer den Tisch abräumt.

Familien mit Kindern können ebenso Gastfamilie werden wie Paare, die keine Kinder haben. Auch Rentner, gleichgeschlechtliche Paare, Alleinerziehende und unter Umständen auch Alleinstehende können sich als Gastfamilie bei YFU anmelden.

Alle Schüler besitzen bei Ankunft in ihren Gastfamilien mindestens grundlegende Deutschkenntnisse, die sie zum Teil auf einem dreiwöchigen Intensivkurs von YFU kurz nach ihrer Anreise erlangt haben. YFU bereitet die Gastfamilien wie auch die Jugendlichen intensiv auf die gemeinsame Zeit vor und steht ihnen auch während des Austauschjahres mit persönlicher Betreuung vor Ort zur Seite.



>Interessierte können sich bei YFU melden per E-Mail an gastfamilien@yfu.de sowie telefonisch unter 040/22 70 020 oder bei Matthias Kurch, E-Mail: maku394 @gmail.com, Telefon: 0 46 24/80 31 54. Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.yfu.de/gastfamilien.