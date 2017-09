Gottorfer Barockgarten : Gartenfest zum zehnten Geburtstag

vergrößern 1 von 1 Foto: dewanger 1 von 1

von sn

erstellt am 07.Sep.2017 | 12:32 Uhr

Im 17. Jahrhundert war der Besuch des Gottorfer Barockgartens ein exklusives Erlebnis, das allein dem Herzog und seinen Gästen vorbehalten war. Seitdem vor zehn Jahren in Sichtweite des Schlosses dieses Glanzstück aus der Zeit der herzoglichen Residenz zu neuem Leben erwacht ist, sind alle sechs Terrassen des Gartens für die Öffentlichkeit zugänglich. So auch am Freitag, wenn ab 14 Uhr dieses kleine Jubiläum mit einem großen Gartenfest gefeiert wird – bei freiem Eintritt und abwechslungsreichem Programm, das mit einem Konzert der Schleswiger Husaren von 17.30 bis 19 Uhr endet.

Nachdem zunächst um 11 Uhr ein offizieller Festakt im Hirschsaal des Schlosses stattfindet, begrüßen Kirsten Baumann, Direktorin des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte, und Ulrich Schneider, der Leiter der Anlage, die Gäste um 14 Uhr im Barockgarten. Und zwar auch bei Regen. Denn mit Blick auf den Wettertrend hat das Organisationsteam ein großes Zelt in der Nähe des Globushauses aufgebaut. Von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt es dann verschiedene Angebote für die ganze Familie: Globusfahrten, Selfies im barocken Gewand, Bastelaktionen zum Thema „Lass es blühen!“ oder Steckenpferdrennen. Von 16 bis 17.30 können sich die Besucher auf der zweiten Terrasse beim Boule-Spiel versuchen, jeweils um 15.30, 16 und 17 Uhr beim barocken Tanz. Um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr laden die Landesmuseen zum Gartentalk mit Ulrich Schneider ein, um 15.30 Uhr hält Kirsten Baumann im Globushaus einen Vortag zum Gottorfer Masterplan.

Einer der Höhepunkte und zugleich der Abschluss eines bunten Tages ist das Freiluft-Konzert der Schleswiger Husaren, die ab 17.30 Uhr im Barockgarten ein musikalisches Feuerwerk der Filmmusik bieten. Das 50-köpfige Blasorchester spielt Musik aus beliebten Kinohits und Fernsehserien wie „Star Wars“, „James Bond“, „Police Academy“ oder „Fackeln im Sturm“. Dirigiert wird das Orchester von Willi Neu.