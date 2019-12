St. Laurentius Kirche : Gabriele Steinfeld und Michael Mages spielten bei den Satruper Kammerkonzerten

Das Programm bestand vorwiegend aus Komponisten aus dem Frühbarock.

02. Dezember 2019, 14:12 Uhr

MITTELANGELN | Es kommt ja nicht oft vor, dass in einem Konzert Johann Sebastian Bach der jüngste Komponist ist. Der Grund: Die Hamburg als freischaffende Künstlerin tätige Gabriele Steinfeld mit ihrer Barockvioline und der Flensburger Kirchenmusikdirektor Michael Mages am Cembalo und an der Orgel suchten sich zum ersten Advent ein Programm aus, das vorwiegend mit Komponisten aus dem Frühbarock bestand. Geladen hatte der Förderkreis der Satruper Kammerkonzerte, die ihr Abschlusskonzert traditionell in St. Laurentius Kirche in Satrup abhielten, welche dieses Jahr beinahe voll besetzt war.

Zum einen spielten beide Musiker im Altarraum hauptsächlich frühe Sonaten des eher unbekannteren Noch-Renaissance-Komponisten Giovanni Paolo Cima und dem norddeutschen frühbarocken Tonkünstler Johann Schop, die zwar beide im 16. Jahrhundert geboren sind, aber schon den Übergangsstil zum Barocken huldigen. Spätere Komponisten wie der hauptsächlich in Süddeutschland tätige Georg Muffat, der in seiner Sonate bereits einen Zauberladen geballter Harmonik und durchaus virtuose Elemente für die Geige versprüht, sind den Hörern gegenwärtiger. Ebenso die 3. Sonate C-Dur aus der Werkgruppe Nr. 5 von Arcangelo Corelli, die Gabriele Steinfeld zu spielen sichtlich große Freude bereitete, und selbstverständlich die noch suitenartige Sonate Nr. 7 aus op. 2 von Antonio Vivaldi gehören die der geläufigen Barockmusik an.

Auch Michael Mages führte den Hörer verbal mit kurzen Einführungen und musikalisch mit drei Orgelwerken durch die Zeiten. Während Jan Pieterszoon Sweelinck mit seiner für damaligen Zeiten fortschrittliche „Fantasia Chromatica“ hörbar noch der Renaissance angehört, sind das bunt schillernde Praeludium in C BuxWV 138 aus den 18 „Praeludia pedaliter“ des Lübeckers Dietrich Buxtehude und Bachs ruhiger Orgelchoral „Nun komm der Heiden Heiland BWV 659“ aus dessen „18 Chorälen von verschiedener Art“ dem mittleren und dem späteren Barock zuzuordnen.

Lang anhaltender Applaus am Schluss des Konzerts war beiden gewiss.