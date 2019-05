Klima- und Umweltschutz in Schleswig : Für jedes Baby einen Baum pflanzen

Nach „Fridays for Future“-Demonstrationen: Schüler und Verwaltung diskutieren über das Thema Klimaschutz und tauschen Ideen aus.

von Sven Windmann

07. Mai 2019, 18:09 Uhr

SCHLESWIG | Bereits im März hatte die Stadt als Reaktion auf die „Fridays for Future“-Demonstrationen die Schülervertretungen der vier weiterführenden Schulen in Schleswig (Domschule und Lornsenschule sowie Bruno-Lorenzen-Schule und Dannewerkschule) zu einem Austausch zum Thema Klimaschutz eingeladen. Jetzt war es soweit. Im Ständesaal des Rathauses stellten sich dabei Vertreter der Stadt und der Stadtwerke den Fragen der 15 Schülerinnen und Schüler. Dabei gab es einiges zu besprechen.

„Klimaschutz ist uns sehr wichtig“, betonte Bürgermeister Arthur Christiansen gleich zu Beginn der Veranstaltung. Neben ihm beteiligten sich unter anderem auch Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Schoofs, Bürgervorsteherin Susanne Ross und mehrere Mitarbeiter des städtischen Bauamtes an der Diskussionsrunde. In der ging es darum, wie Schleswig seinen Anteil in puncto Umwelt- und Klimaschutz leisten kann – und bereits leistet.

Die Dannewerkschüler Tore Göttsche, Muhammed Ari Asil, Annika Speck und Shelly Rai Schreber, die von ihrer Lehrerin Inga Krabbenhöft begleitet wurden, hatten dabei einen ganz konkreten Vorschlag im Gepäck: Sie wünschen sich für ihre Schule Wasserspender, damit von den Schülern weniger Plastikflaschen genutzt werden. „Außerdem werden dann vielleicht auch weniger zuckerhaltige Getränke konsumiert“, betonte Mohammed Ari Asil. Philipp Schöning vom Bauamt nahm den Vorschlag auf, zeigte sich aber mit Blick auf die Realisierung skeptisch. Bürgermeister und die Bürgervorsteherin sagten zumindest zu, das Thema zeitnah prüfen zu lassen. Susanne Roß sagte aber auch, dass die Wasserhähne der Sanitäranlagen und Klassenräume auch dafür taugen würden, eigene Wasserflaschen zu befüllen. Stadtwerke-Chef Wolfgang Schoofs betonte hingegen: „Die Stadtwerke möchten sich finanziell daran beteiligen, Schulen mit Wasserspendern auszustatten, wenn die Stadt auch ihren Teil dazugibt.“ An der Gehörlosenschule sei bereits ein Wasserspender installiert worden.

Schoofs blickte auch noch einmal auf die Verunreinigung der Schlei mit Plastikschnipseln zurück, die über die Schleswiger Kläranlage in die Umwelt gelangt waren. Dabei appellierte er an die Gesellschaft, weniger Plastikflaschen und -verpackungen zu verwenden. Seine Generation sei sehr gut auch ohne so viel Plastik groß geworden. Schoofs bot zudem an, Veranstaltungen an den Schulen zu organisieren, um die Arbeit der Stadtwerke mit und für die Umwelt zu präsentieren. Die Schulsprecherin der Bruno-Lorenzen-Schule, Amina Engel, nahm dieses Angebot gerne an. Auch die Lornsenschülerinnen Finja Marten, Hannah Speer und Leonie Schäfer möchten sich schnellstmöglich um eine solche Veranstaltung bemühen. Die Stadtwerke, so Schoofs, „wollen deutlich zur Reduzierung von CO2 beitragen“. Passend dazu nannte er Beispiele, wie etwa die Versorgung des Berender Redders mit Erdwärme. Zudem setze man auf Wind- und Sonnenenergie.

Jens Bagehorn-Delor, zuständig für Grünanlagen und Landschaftsbau der Stadt, verwies indes auf ein weiteres wichtiges Thema: das Insektensterben. Die Stadtverwaltung setze deshalb nun darauf, die eigenen Grünflächen nicht mehr zu mähen. Zwölf Hektar Fläche sollten in einem ersten Schritt in Wildblumenwiesen umgewandelt werden, um Insekten mehr Raum zu geben – auch mit Blick auf die Artenvielfalt. Domschüler Lorenz Behling, begleitet von Svea Hähling und Tim Ehlers, machte daraufhin den Vorschlag, jedem Neugeborenen, der in Schleswig zur Welt kommt, einen neu zu pflanzenden Baum als Paten zu schenken. Eine Idee, die nicht nur bei der Bürgervorsteherin gut ankam, sondern auch bei den anderen Gästen.

Lornsenschülerin Finja Marten brannte das Thema Mülleimer und Zigarettenkippen auf den Nägeln. Sie betonte, dass die Mülltrennung an den Schulen nicht gut funktioniere. „Bruno“-Schulsprecherin Amina Enge warb deshalb dafür, das Thema Mülltrennung verstärkt im Unterricht zu vertiefen. Sie regte zudem an, zusätzliche Behältnisse an Mülleimern zu installieren, in die Pfandflaschen hineingestellt werden können. Damit müssten Pfandsammler nicht entwürdigend im Müll wühlen. Der Bürgermeister bat daraufhin die Umweltdienste der Stadtwerke, zwei Mülleimer im Stadtgebiet für eine Testphase mit solchen Flaschenhaltern auszurüsten. Dies soll nun zeitnah umgesetzt werden. Finja Marten von der Lornsenschule würde sich im gesamten Stadtgebiet zudem mehr Mülleimer wünschen. Auf Aufforderung sollen sich die Lornsenschüler um eine Auflistung kümmern, wo dringend mehr Mülleimer stehen sollten.