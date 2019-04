Glücksburg : Fünf Jahre Jugendaustausch bei Artefact

Junge Deutsche und Franzosen arbeiten im Rahmen des Austausches ein Jahr lang im jeweiligen Nachbarland in ökologischen Projekten.

26. April 2019, 08:32 Uhr

Glücksburg | 30 junge Deutsche und Franzosen verbrachten gemeinsam eine Woche im Zentrum für nachhaltige Entwicklung, um sich über ihren Erfahrungen im jeweils anderen Land auszutauschen. Juliana arbeitet auf einer Vogelauffangstation in der Bretagne, Irene in einem zweisprachigen Kindergarten in Nancy, während Maria aus dem südfranzösischen Besancon in einem Hausprojekt in Berlin mitarbeitet. Allen gemeinsam ist ihr Engagement für ökologische Projekte im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks, in denen sie ein Jahr lang mitarbeiten, um das Nachbarland ganz anders und viel intensiver als ein Tourist kennenzulernen.

Dazu gehört auch der Austausch untereinander an ungewöhnlichen Seminarorten, die auch weitere Anstöße zur fachlichen Vertiefung geben können. Im Jahr 2010 machte erstmals ein französische Freiwillige ein „voluntariat“ bei Artefact. Angestoßen durch diesen persönlichen Kontakt kommt seit inzwischen fünf Jahren alljährlich mindestens eine Seminargruppe ins Glücksburger Zentrum für nachhaltige Entwicklung, um sich in Theorie und Praxis mit Klimaveränderung und Energiewende auseinanderzusetzen. So erkundeten die Teilnehmer mit einer deutsch-französischen Power-Rallye den Energieerlebnispark und und im Gespräch mit Geschäftsführer Werner Kiwitt die Erfolgsgeschichte des Energie-Einspeisegesetzes. Dass die Energiewende auch in der Praxis funktioniert, begeisterte Maria aus Besancon besonders nach einer Tageswanderung um die Halbinsel Holnis: bei klarem Himmel und winterlichen Temperaturen hatten Solarthermieanlagen und Hackschnitzelheizung die kuscheligen Lehmgewölbe mit wohliger Wärme versorgt. „Hier habe ich im doppelten Sinn Energie aufgetankt“, lautete ihr Resumé bei der Schlussrunde, bevor wieder Alle an ihre Einsatzstellen an Havel, Rhone oder Seine fuhren.