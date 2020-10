Süderbrarup : Führung am Thorsberger Moor: Geologe Kay Krienke informiert über Wallberge

Die Teilnehmer interessierten sich auch für das Thema Klimawandel in der Region.

Avatar_shz von shz.de

26. Oktober 2020, 15:33 Uhr

Süderbrarup | Trotz der gelegentlichen Regenschauer nahmen am Sonntag 20 Besucher am Herbst- und Wandertag des Museumsvereins Süderbrarup teil. In herbstlicher Atmosphäre ging es mit historischer Führung von Helmuth G. Lax um das Thorsberger Moor, hinauf zum Thorsberg im südlichen Gelände und zum einzig erhaltenen Grabhügel Kummerhy. Besonderes Interesse fanden die Gäste vor allem an den sogenannten „Fundplatz Thorsberger Moor“ und „Opferplatz mit Heeresausrüstungen“, an dem sehr viele Gegenstände gefunden wurden. Diese können unter anderem im Schloss Gottorf besichtigt werden.

Helmuth Lax zeigte während der Führung allerlei Fotos von Schilden und der berühmten Maske. Im Naturschutzgebiet „OS bei Süderbrarup“ referierte Geologe Kay Krienke vom LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) direkt am hiesigen Wallberg „OS“ über die Entstehung und Geschichte der natürlichen Wallberge in Schleswig-Holstein. „Dieser Wallberg ist sehr schön und selten, da Wallberge ansonsten oft abgebaut wurden“, sagte Krienke, bevor er die Entstehung während der Eiszeit ausführlich erläuterte.

Die Teilnehmer waren sehr interessiert an dem Thema und hatten viele Fragen, vor allem zur Eiszeit und wann diese denn bevorsteht. „Damit haben wir noch Zeit, vorher haben wir es erstmal mit viel zu viel Wärme zu tun“, gab er zur Antwort und ergänzte, dass es spätestens bei acht Grad mehr als heute keinen Ort mehr gäbe, an dem es auf der Erde für uns Menschen aushaltbar wäre. „Selbst wenn wir auch mal Schnee im Winter haben, so bringt es nichts, wenn darauf ein zu warmer Sommer mit zu wenig Niederschlag folgt“, so Krienke.

Erhard Emken (67) kam aus Itzstedt und freute sich, am Sonntag rauszukommen für so ein interessantes Thema und mal einen Fachmann dazu befragen konnte. „Außerdem wandere ich gerne, das ist viel besser, als auf dem Sofa rumzuhängen“, sagte er lachend. Anne Eva Schmidt (73) aus Kappeln ging es ebenso, sie war schon öfter dabei und findet es immer wieder toll, an der frischen Luft zu sein und gleichzeitig immer wieder etwas dazu zu lernen. „Und ich liebe diese schöne Landschaft hier“, erzählt sie. Nach über vier Stunden, die schnell voranschritten, kam man am Ende trockenen Fußes nach Hause.