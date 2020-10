Schleswig : Frühere DDR-Bürgerin Britt Pieplau: „Und dann traf ich einen Wessi ...“

Die gebürtige Sächsin Britt Pieplau erinnert sich an ihre Zeit in der DDR – und möchte heute Schleswig nicht mehr verlassen.

Avatar_shz von Joachim Pohl

01. Oktober 2020, 15:48 Uhr

Schleswig | Vor 30 Jahren lebte Britt Pieplau unter ihrem Mädchennamen noch in Sebnitz tief im Südosten Deutschlands direkt an der Grenze zur Tschechischen Republik. Hier lernte sie ihren Mann kennen, mit dem sie 1996 zunächst nach Raisdorf und später nach Silberstedt und letztendlich in seine Heimatstadt Schleswig zog. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 erinnert sich die 56-jährige Kinder-Krankenschwester, die sich selbst als „sächsische Frohnatur“ bezeichnet, im Gespräch mit SN-Redakteur Joachim Pohl an ihre Jahre in der DDR, an den Mauerfall 1989, an die Lebensumstände rund um diese Ereignisse und an ihre erste Zeit im Westen. Ihr Fazit: „Ich möchte die DDR nicht zurück haben.“

Frau Pieplau, was ist Ihr liebster Ossi-Witz?

Ich kenne etliche, auch wenn es immer weniger werden. Aber ich erzähle Ihnen mal einen Wessi-Witz. Warum brauchen die im Westen 13 Jahre bis zum Abitur?

Keine Ahnung.

Na ist doch klar: Weil ein Jahr Schauspielunterricht dabei ist. Der Witz hat einen ernsten Hintergrund. Als all die Betriebe damals verkauft wurden, hat man schnell gemerkt, dass die Ossis dieses „Ich präsentiere mich“ nicht gelernt hatten. Da kam dann einer mit ’nem schicken Anzug und ’nem Köfferchen, und der hat dann den Zuschlag gekriegt, und der arme Handwerker, der mit Omas Sparstrumpf kam und die Firma übernehmen wollte, hat sie nicht gekriegt. Ich hab dann nach der Wende einen „Motivationskurs“ gemacht. Das fand ich toll! Als ich da raus kam, dachte ich: „Wow, ich kann alles!“

Schauen Sie Filme oder Serien, die das Ende der DDR thematisieren?

Wenig. „Goodbye Lenin“ ist natürlich ein Top-Film! Wenn es manchmal Diskussionen um die Zeit damals gibt, sag’ ich immer: „Guckt euch diesen Film an! Wir haben euch reingelassen damals, das vergesst ihr immer!“

Wie oft in diesem Gespräch muss Britt Pieplau auch hier lachen.

Bei uns kommt nach ARD und ZDF erstmal MDR. Wenn da was über Campingplätze in der Lausitz oder so kommt, kriege ich sofort Herzklopfen.

Wo kommen Sie ursprünglich her?

Ich bin in Leipzig geboren, doch wir sind dann später nach Sebnitz gezogen, weil mein Papa ein begeisterter Bergsteiger war. Er ist auf jeden Gipfel im Elbsandsteingebirge mindestens einmal hochgeklettert und hat sich ins Gipfelbuch eingetragen. Er war sogar auf der „Barbarine“, die dann später für Bergsteiger gesperrt wurde. (Die „Barbarine“ ist der bekannteste freistehende Felsen im deutschen Teil des Elbsandsteingebirges nah des Königsteins; Anm. d. Red.) Später zogen wir weiter nach Neustadt, etwa zehn Kilometer von Sebnitz entfernt – in einen Plattenbau. „Oh Gott, Platte!“, sagen heute immer alle. Aber wir waren so dankbar und glücklich, da zu wohnen. Wir hatten warmes Wasser aus der Leitung! Das waren gefragte Wohnungen. Bekamen nur Leute mit zwei bis drei Kindern. Die Schule war gleich nebenan. Ich bin gern in der Platte groß geworden. Zu meiner „Wende-Karriere“ ist noch zu sagen, dass wir keine West-Verwandtschaft hatten, und wir konnten kein West-TV schauen. „Tal der Ahnungslosen“... ZDF und ARD hieß ja „Zentrales Deutsches Fernsehen – Außer Raum Dresden“. Wir hatten zum Teil nicht mal das zweite Programm des DDR-Fernsehens. Dadurch bin ich ziemlich behütet aufgewachsen. Meine Eltern waren beide Lehrer.

Wohl behütet: Haben Sie und Ihre Familie unter den Verhältnissen in der DDR gelitten?

Eigentlich nicht. Ich fand Pionierlager toll. Man war im Sportverein, meine Eltern waren beide Sportlehrer. Als Kind habe ich das Leben dort überhaupt nicht als schlecht empfunden. Als Jugendliche fing ich dann an, über das Reisen nachzudenken, und man merkte, dass man seine Meinung doch nicht frei äußern kann. Klar, man schaute mal auf jemanden, der in West-Jeans rumlief. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass uns etwas fehlt. Insgesamt hatte ich keinen großen Leidensdruck; ich wäre auch im Osten geblieben. Klar, „Tal der Ahnungslosen“. Mein Kulturschock war der erste „Plaza“-Markt von innen. Ich stand vor all den Regalen und war überfordert. Am Ende ging ich mit einer Dose Pfirsichen und keinem Deo raus, obwohl ich vorhatte, eines zu kaufen, konnte mich aber angesichts der Fülle des Angebots einfach nicht entscheiden. In der DDR gab es nur eine Sorte; die stank, und die vertrug ich nicht.

Wohin ging es in den Urlaub?

Das „VEB Fortschritt-Kombinat“, in dem mein Vater Berufsschullehrer war, hatte ein Ferienlager in Born auf dem Darß; da fuhren wir immer hin. Das war sehr schön, wir sind mit dem Fahrrad durch den Wald zum Weststrand gefahren. Dadurch habe ich hier in Schleswig nie Heimweh. Ich gehe an die Schlei, sehe das Wasser, höre die Möwen und denke: Urlaub! Ferien! Schön!

Sie sind seit Jahren ehrenamtlich in der DLRG engagiert, machen Schwimmausbildung und Wachdienst, sind aber auch im Vorstand. Kommt Ihre Affinität zum Wasser aus dieser Zeit auf dem Darß?

Ehrlich gesagt: nein. Ich habe immer gern gebadet, war aber keine echte Schwimmerin. Zur DLRG kam ich erst hier. Ich habe unsere Kinder irgendwann zum Schwimmen angemeldet und habe sie dann immer im Schwimmbad abgeholt. Da sprach mich der damalige Technische Leiter an, ob ich nicht mal aushelfen könnte. So bin ich da reingerutscht. Ich würde wirklich jedem, der irgendwo anders hinzieht, empfehlen, sich ein Ehrenamt zu suchen, weil man dann sehr viele neue Freunde kennenlernt.

Sie sagten zu Beginn, Ihr Mann hätte Sie in den Westen entführt. Britt Pieplau lacht schallend.Wie hat er das geschafft?

Wir hatten Hilfe vom Arbeitsamt in Sebnitz. Ich war arbeitssuchend, er war Niederlassungsleiter einer Umschulungsfirma und suchte jemanden, der Menschen als Pflegekräfte ausbilden kann. „Haben Sie eine pädagogische Ader?“, fragte mich der Arbeitsvermittler. Ich bewarb mich und wurde eingestellt. So lernten wir uns kennen. Mein späterer Mann war dann damals mein Chef.

Und so nahmen die Dinge ihren Lauf ...

Na ja, mit seinem Chef fängt man doch nichts an! Und er war ein Wessi! Aber seine Sekretärin hat uns dann verkuppelt, sie war auch später unsere Trauzeugin. Irgendwann waren alle Sebnitzer umgeschult, und dann kam ein Stellenangebot aus Raisdorf bei Kiel. Da gingen wir dann 1996 hin. In Raisdorf fühlten wir uns nicht richtig wohl, hatten kaum Kontakte, aber dann konnten wir nach Silberstedt ziehen, wo wir sehr herzlich aufgenommen wurden. Und jetzt bin ich Schleswigerin mit Leib und Seele und will hier nie wieder weg.

Wie blicken Sie heute auf die Zeit vor 30 Jahren zurück?

Ich finde die Einheit auf alle Fälle gut. Da es vorher keine Probe gab und keiner wusste, wie es geht, war es nicht einfach. Aber es war im großen Ganzen das Beste, was uns passieren konnte. Es liegen immer und überall Stolpersteine. Eine Freundin, die noch in Sebnitz lebt, muss mehr arbeiten und verdient weniger als ich – im selben Beruf. So was sollte es eigentlich nicht mehr geben. Aber alles in allem möchte ich die DDR nicht zurück haben. Wenn man sein Leben in die Hand genommen hat, dann geht es einem auch nicht schlecht, weder hier noch im Osten.

Was haben Sie am 9. November 1989 gemacht?

Den 9. habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Am nächsten Tag sagte mir jemand „Die Mauer ist auf!“ „Quatsch!“, habe ich gesagt. „Doch!“ Am 11. haben wir uns morgens um 5 in zwei Trabbis gesetzt und sind mit ein paar Leuten nach Berlin gefahren. Wir wollten nicht abhauen, nur gucken. Dann sind wir mit der S-Bahn zu einem Grenzübergang und haben lange gestanden, um rüber zu laufen, und dann habe ich von der anderen Seite die Mauer angefasst. „Kneif mich mal“, sagte ich zu meiner Freundin, „ich steh doch jetzt nicht wirklich hier, oder?“ Abends um 11 waren wir wohl wieder in Ostberlin und sind dann ab nach Hause und tot ins Bett gefallen.

Und wollten Sie da schon in den Westen gehen?

Nein, auf keinen Fall. Wenn ich meinen Mann nicht getroffen hätte, wäre ich wohl dort geblieben. Und dann wäre ich heute in Sebnitz Kinder-Krankenschwester.