Pasquale Aleardi in Glücksburg : Fröhliche Stimmung bei Strandgut-Konzert

An zwei Strandgut-Abenden sorgten Pasquale Aleardi und die Phonauten für fröhliche Stimmung im Glücksburger Strandhotel.

von shz.de

26. Mai 2019, 17:29 Uhr

Glücksburg | Pasquale Aleardi und die Phonauten, Marc Leymann und Jörg Hamers, sorgten an zwei Strandgut-Abenden für fröhliche Stimmung im Strandhotel. In sämtlichen Musik-Stilen zwischen Swing, Pop und griechischer Volksmusik erzählten sie von Technikwahnsinn, erster Liebe oder Fluchtreisen, die jeder mal brauche – „außer die Glücksburger, weil da, wo die wohnen, alle so glücklich sind“.

Marc Leymann nahm kein Blatt vor den Mund und suchte immer wieder den Kontakt zum Publikum. Bibo aus der ersten Reihe konnte ein Lied davon singen. Klatschen, Mitsingen und auf der Nasenflöte, Stück Plastik mit Öffnungen für Mund und Nase, spielen sollten aber alle. „Wenn wir zusammen kommen, haben wir Spaß und wir versuchen, das Publikum mitzunehmen“, hatte Pasquale Aleardi, Schauspieler in „Kommissar Dupin“ und „Das Pubertier“, schon im Vorfeld versprochen. Als Zugabe rezitierte er eine Hörspielszene von Mogli und King Louie aus dem Dschungelbuch. Eindrucksvolle Leistung nach über zwei Stunden flottem Musik-Programm, in dem er auch die Melodica spielte, eine kurze Klaviertastatur mit Mundstück, im Klang ähnlich einer Mundharmonika. „Er sieht ja gut aus, aber schauen Sie mal von der Seite: Ein bisschen wie ein Pferd“, witzelte Leymann über Aleardi. Der schaute den Wortführer an, als ob er dessen Sprüche zum ersten Mal hörte. Auch als Musiker hat es Vorteile, Schauspieler zu sein.