Freya Reimers übernimmt : Frischer Wind im Schleswiger Tennisclub

Nach zehn Jahren an der Spitze hat Hans-Carsten Nissen den Vorsitz im Schleswiger Tennisclub (STC) abgegeben.

von sn

02. Mai 2018, 07:17 Uhr

In der Verbandsarbeit ist sie erfahren wie kaum eine andere: Freya Reimers hat sich einst als Frauen-Referentin im Deutschen Tennis-Bund (DTB) in ganz Deutschland einen Namen gemacht. Jetzt widmet sich die 77-Jährige der Basisarbeit in ihrem Heimatverein. Die Mitglieder des Schleswiger Tennis-Clubs (STC) haben sie zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie ist damit die Nachfolgerin von Hans-Carsten Nissen, der nach zehn Jahren im Amt nicht wieder antrat. Die Clubmitglieder dankten ihm mit Standing Ovations sowie einem Straßenschild: Der Weg vom Parkplatz der Tennisanlage an der Husumer Straße hinauf zu den Tennisplätzen soll nun „Hans-Carsten-Nissen-Weg“ heißen. Sichtlich gerührt dankte Nissen auch den ehrenamtlichen Helfern Kirsten Johnsen und Peter Henningsen und forderte sie auf, seine Nachfolgerin ebenso tatkräftig zu unterstützen wie zuvor ihn. Nur durch Gemeinschaftssinn und verantwortungsvollen Umgang mit der Clubanlage habe aktives Clubleben in sportlicher wie gesellschaftlicher Hinsicht weiterhin Bestand.

Freya Reimers, Senioren-Europameisterin und mehrfache Norddeutsche Meisterin, freut sich als neue Vorsitzende auf Unterstützung von ihrem Ehemann Bernd, der als Zweiter Vorsitzender in Personalunion mit dem Amt des Schatzmeisters die Nachfolge von Karl-Heinz Nielsen antritt. Zum neuen Technischen Leiter wurde Bernd Jordt gewählt; sein Vorgänger Jens Sander übernimmt den Posten des Hallenwartes. Pressewartin bleibt Cornelia Claussen. Die Kasse werden Joachim Bernotat und Johann Hansen prüfen.

Der gesamte Vorstand blickt voller Zuversicht auf die neue Saison. Die Mitgliederzahlen steigen, im Erwachsenenbereich gehen 16 Mannschaften von der Bezirksebene bis hin zur Nordliga an den Start. Im Jugendbereich gibt es 17 Teams mit mehreren Kreis-, Bezirks- und Landesmeistern. Die Halle ist nach Vereinsangaben gut ausgelastet, auch die finanzielle Basis sei solide.

Mit dem Hissen der Vereinsfahne und einem Buffet mit Sektempfang hatte der STC am Sonntag die Freiluftsaison eröffnet. Jetzt kann die Punktspielsaison beginnen. Nach diesem Auftakt gibt es beim STC wieder eine Jugendfahrt zum Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum Ende Juli. Daneben beteiligt sich der Verein am Sportcamp des Kreissportverbandes in der letzten Sommerferienwoche. Der September steht im Zeichen der Aufstiegsspiele und der Clubmeisterschaften, und auch ein Leistungsklassenturnier ist wieder in Planung.