Stadtmuseum : Frischer Wind im Schleswiger Teddybärhaus

Das Stadtmuseum nutzte die Corona-Pause zur Umgestaltung der Dauerausstellung.

von Sven Windmann

12. Juni 2020, 17:26 Uhr

Schleswig | Diesen Termin ließ sich Professor Joachim Reichstein nicht entgehen. Zur Wiedereröffnung des Teddybärhauses nach der monatelangen Corona-Pause erschien der 81-Jährige persönlich im Stadtmuseum. „Und zwar sehr gerne“, wie er betonte. Denn schließlich waren es seine 2016 verstorbene Frau Mechthild und Tochter Annette, die nicht nur die stattliche Sammlung von über 1500 Teddys zusammengetragen hatten, sondern auch die Hauptrollen spielten, diese mit einer Dauerleihgabe fest im Stadtmuseum zu verankern.

18 Jahre ist es jetzt her, dass die Bären dort einzogen sind. Zuvor waren sie in einer Sonderausstellung zu sehen. Daraus allerdings entwickelte sich schnell eine dauerhafte Beziehung mit einer festen Bleibe im Nebengebäude des Günderrothschen Hofs. „Frau Reichstein hat sich dann viele Jahre mit Liebe und Hingabe um die Ausstellung gekümmert“, sagt Museumsleiterin Dörte Beier. Bis heute bestehe ein enger Kontakt mit deren Tochter Annette. Diese habe sich jetzt, ebenso wie ihr Vater, darüber gefreut, dass die Teddysammlung nun noch einmal neu präsentiert wird. Dafür hat sich Museumsmitarbeiterin Sandy Ziegeler in den vergangenen Wochen mächtig ins Zeug gelegt. Sie hat die Bestände durchforstet, im Archiv gekramt und sämtlich Vitrinen umgestaltet und neue Themenschwerpunkte festgelegt. „Das war viel Arbeit, aber es hat total Spaß gemacht“, betont sie.

Insbesondere die Geschichten hinter den einzelnen Bären haben es ihr angetan. Etwa die von Teddy „Anna“, die am Ende des Zweiten Weltkrieges im Arm eines Mädchens von Ostpreußen nach Niebüll geflohen ist. „Frau Reichstein hat das zum Glück alles aufgeschrieben“, sagt Sandy Ziegeler, die daraus nun neue Infotafeln erstellt hat, damit die Besucher noch näher dran sind an Bären wie „Anna“ oder auch „Otto-Karl“ und „Justus.“

Sie gehören zu den ältesten Exemplaren, die im Stadtmuseum gezeigt werden und von der Familie Reichstein seit den 1980er-Jahren nach und nach auf Flohmärkten in ganz Norddeutschland gekauft wurden, wie Joachim Reichstein erzählt. „Wir waren viel unterwegs. Da kamen immer mehr zusammen. Und ich freue mich, dass sie hier ein neues Zuhause gefunden haben.“

Das sieht auch Dörte Beier so. Auch deshalb habe man die Dauerausstellung nun noch einmal „mit viel Liebe zum Detail“ überarbeitet, „und dabei auch ein großes Augenmerk darauf gelegt, dass die Kinder noch stärker eingebunden werden.“ Dazu gehört auch ein altes Puppenhaus der Familie Reichstein, das von den jungen Besuchern nun gerne erobert werden darf.