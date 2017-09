Silberstedt : Frische Ideen für die Ganztagsschule

vergrößern 1 von 1 Foto: Kleimann-Balke 1 von 1

„Wir möchten unsere Schüler im Ganztagsbereich individuell fördern und ihnen die Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen bieten“, betont Astrid Messer, Konrektorin der Erich-Kästner-Schule (EKS), „deshalb haben wir uns im vergangenen Jahr für das Projekt ,Liga – Lernen im Ganztag’ beworben – und uns sehr gefreut, als wir ausgewählt wurden“. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat die Initiative gemeinsam mit der Mercator-Stiftung ins Leben gerufen. Für drei Jahre unterstützen sie 300 Schulen in Aufbau und Organisation ihres Ganztagsangebots. Im Kreis Schleswig-Flensburg ist die Gemeinschaftsschule in Silberstedt eine von dreien. Im September 2016 startete das Projekt. Jetzt ziehen die Verantwortlichen eine erste Bilanz.

Konrektorin Astrid Messer und ihre Kollegen Fee Lobach und Michael Holtorf bilden den Kern des Teams. Regelmäßig nehmen sie an Tagungen der Mercator-Stiftung teil, bei denen sie Möglichkeiten für die EKS erarbeiten. Darüber hinaus stehen sie in engem Austausch mit anderen Schulen des Projekts. „Es ist toll, was uns dort geboten wird“, betont Astrid Messer, „die Stiftung gibt uns zwar den Rahmen für das Projekt vor, aber wir haben unendliche Möglichkeiten uns zu entwickeln“. Zu Hause in Silberstedt werden die Ideen dann gemeinsam mit einem Pool aus Schülern, Eltern und Kollegen weitergedacht und ganz individuell auf die Schule zugeschnitten. „Wir möchten vor allem diejenigen mitnehmen, die es betrifft und nicht über ihre Wünsche und Bedürfnisse hinweg entscheiden“, ergänzt Michael Holtorf.

Für die Schüler der EKS bedeutet „Liga“, dass die Klassenstufen sieben bis zehn an zwei Nachmittagen in der Woche Unterricht haben. Für die Stufen fünf und sechs werden im Bereich der Offenen Ganztagsschule Arbeitsgemeinschaften angeboten. „Vorher stehen ihnen aber 60 Minuten kombinierte Lern- und Mittagszeit zur Verfügung“, erklärt die Konrektorin. In dieser Zeit werde zu Mittag gegessen, zum Beispiel in der Mensa. Die übrige Zeit können die Schüler nutzen, wie sie wollen. „Während der eine vielleicht lieber ganz abschaltet, etwas Sport treibt oder sich einfach unterhält, nutzen andere die Möglichkeit, an Projektarbeiten zu schreiben oder die Hausaufgaben zu machen“, beschreibt Fee Lobach. „Sie lernen so auch in sich hineinzuhören. Was brauche ich jetzt, um meine Akkus wieder aufzuladen? Wir lassen ihnen Raum, damit sie eigenverantwortlich eigene Strukturen erlernen.“ Obwohl sich das Projekt nach einem Jahr noch im Probelauf befindet, sind die Beteiligten zufrieden. Die Schüler haben sich nach kurzer Eingewöhnungsphase an die neue Struktur gewöhnt und wissen sie zu nutzen. „Natürlich ist das Projekt nicht zu Ende“, betont Astrid Messer, „es ist ein Prozess, eine Weiterentwicklung.“

An einem Nachmittag in der Woche können die Schüler Arbeitsgemeinschaften besuchen. „Wir haben ein sehr umfangreiches Angebot ausgearbeitet“, erklärt Michael Holtorf, „auf dem Programm stehen zum Beispiel Sport, Kochen, Ballspiele, Fußball, Tanzen und eine Draußen-AG mit unserer Umweltpädagogin“. Die Arbeitsgemeinschaften sind klassen- und altersübergreifend, was sich sehr positiv auf das Wir-Gefühl auswirke. „Außerdem können wir uns keine bessere Gewaltprävention vorstellen, als dass Jugendliche etwas gemeinsam erleben“, ergänzt Fee Lobach. „So möchten wir auch den Rahmen dafür bieten, dass sich unsere Schüler zu gesellschaftsfähigen und rücksichtsvollen Menschen entwickeln.“ Offenbar geht die EKS mit dem „Liga“-Projekt einen entscheidenden Schritt in die richtige Richtung, denn die Ergebnisse der Abschlussklassen lagen über dem Landesdurchschnitt.

Die Förderung läuft noch zwei Jahre. Zeit, für die sich das „Liga“-Team noch eine Menge vorgenommen hat. „Wir haben da noch ein paar sehr gute Ideen“, verrät das Team, „wir möchten zum Beispiel theoretisches Wissen und praktische Arbeit im Unterricht weiter verknüpfen. Wir wünschen uns Computer auf den Fluren, an denen recherchiert werden kann und wir haben eine Vision: Wir wünschen uns, dass unsere Schule ein Ort der Begegnung für alle wird.“